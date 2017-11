Tukholman keskustassa palaa kerrostalo – palon pelätään leviävän

Kerrostalo on ilmiliekeissä Tukholman keskustassa lähellä Stureplania, kertovat ruotsalaisviestimet. Pelastuslaitoksen mukaan on olemassa riski, että palo leviää koko kortteliin. Paloa on sammuttamassa kymmeniä palomiehiä, mutta palo ei ole vielä hallinnassa, kertoo pelastuslaitos Expressenille.

Paloalue on eristetty ja poliisi kehottaa ihmisiä pysymään etäällä alueesta. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello kuudelta aamulla Suomen aikaa.