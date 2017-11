New York äänestää pormestarista – pitkälle pääsee, kunhan ei edusta Trumpin puoluetta

Yhdysvaltojen suurimmassa kaupungissa New Yorkissa äänestetään tänään pormestarista. Vaalien ennakkosuosikki on istuva demokraattipormestari Bill de Blasio.

De Blasio ei herätä kaupunkilaisissa suuria tunteita, mutta New Yorkissa jo sillä pääsee pitkälle, ettei edusta samaa puoluetta kuin republikaanipresidentti Donald Trump. Presidentinvaaleissa 80 prosenttia äänestäjistä antoi äänensä demokraattien Hillary Clintonille. De Blasiosta onkin tullut symboli Trumpin vastustamiselle.

– Hän ei ole loisteliain, mutta meillä täytyy olla demokraatti. Hän on tarpeeksi hyvä, kommentoi 71-vuotias Peter Schnieder äänestäessään de Blasion kotikulmilla vauraassa Park Slopessa Brooklynissa.

Monen muunkin mielestä de Blasio on onnistunut pormestarina riittävän hyvin. Hän on lupaustensa mukaisesti onnistunut järjestämään neljävuotiaille universaalin oikeuden hoitoon, ja rikollisuuskin on laskenut. Pyyhkeitä hän saa muun muassa kodittomien määrän kasvamisesta.

De Blasio nauttii suurinta suosiota ei-valkoisten äänestäjien keskuudessa muun muassa siksi, että hänen vaimonsa Chirlane McCray on musta. Vähäisin hänen kannatuksensa on valkoisten keskuudessa, mutta heitä on kaupungin asukkaista vain kolmannes.

Pormestarin paikasta kilpailevat myös republikaanien Nicole Malliotakis ja libertaarien Bo Dietl.

New Yorkin pormestarinvaalien kanssa samaan aikaan Yhdysvalloissa äänestetään kaksissa kuvernöörinvaaleissa. New Jerseyssä demokraattien Phil Murphyn odotetaan syrjäyttävän istuvan kuvernöörin ja Trumpin liittolaisen Chris Christien. Virginiassa taas on luvassa tiukka kisa republikaanien Ed Gillespien ja demokraattien Ralph Northamin välillä.