Trump aloittamassa Aasian-matkansa vaikeimmat neuvottelut

Yhdysvaltain ja Kiinan presidentit Donald Trump ja Xi Jinping aloittavat torstaina neuvottelut Pohjois-Korean uhasta. Trump vaatii Kiinaa koventamaan otteita Pohjois-Koreaa vastaan, jotta Kim Jong-unin hallinto lopettaisi ydin- ja ohjuskokeet.

Yhdysvaltain mukaan Kiinalla on kiistassa avainrooli, koska Pohjois-Korea on riippuvainen kaupasta naapurimaansa kanssa. Trump kehottaa Kiinan lisäksi erityisesti Venäjää jäädyttämään suhteet "julmaan diktatuuriin" ja katkaisemaan kaupankäynnin.

– Kaikkien vastuullisten maiden on yhdistettävä voimansa Pohjois-Korean raakalaismaisen hallinnon eristämiseksi. Sitä ei pidä tukea, sen kanssa ei pidä käydä kauppaa eikä sitä pidä hyväksyä, Trump sanoi Soulissa ennen matkustamista Pekingiin.

Neuvottelut Pohjois-Korean painostamisesta jatkuvat loppuviikosta Vietnamissa, jossa pidetään Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön Apecin huippukokous. Trumpin odotetaan keskustelevan kokouksessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Putinin ulkopoliittisen neuvonantajan Juri Ushakovin mukaan olisi "loogista", että presidentit tapaisivat Vietnamissa.

– Olemme valmiita kahdenväliseen tapaamiseen. Keskusteltavaa on Syyriasta Pohjois-Koreaan, hän sanoi toimittajille Moskovassa.

Trumpille poikkeuksellinen kunnianosoitus

Toinen arka aihe Pekingin-vierailulla on Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteet. Trump on toistuvasti syyttänyt Kiinaa kauppataseen vajeesta: Kiina vie Yhdysvaltoihin paljon enemmän tavaraa kuin Yhdysvallat Kiinaan.

Trump on moittinut aiemmin Kiinaa muun muassa maailmankaupan sabotoimisesta, mutta sittemmin hänen retoriikkansa on muuttunut. Kiinan presidenttiäkin hän on onnitellut tämän "suuresta poliittisesta voitosta" kommunistisen puolueen kokouksessa:

– Hän on vaikutusvaltainen mies. Minusta hän on oikein hyvä ihminen, Trump sanoi äskettäin.

Vaikeita neuvotteluita pohjustettiin keskiviikkona ystävällisyyden osoituksilla.

Uutistoimisto Xinhuan mukaan Trump esimerkiksi näytti presidentti Xille ja tämän puolisolle tablettitietokoneeltaan videoita, joilla hänen lapsenlapsensa Arabella Kushner laulaa mandariinikiinaksi ja lausuu muinaiskiinalaista runoutta. Xi sanoi tytön ansaitsevan suorituksestaan täydet pisteet.

Trumpeille näytettiin Kiellettyä kaupunkia ja Ming- ja Qing-dynastian aikaisia esineitä.

Presidenttiparit myös nauttivat illallisen Kielletyssä kaupungissa, mikä on harvinainen kunnianosoitus. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, joka on kutsuttu viralliselle illalliselle palatsialueelle sitten Kiinan kansantasavallan perustamisen vuonna 1949.

– Kiinalaiset tarjoavat Trumpille poikkeuksellisen vastaanoton. He haluavat, että hän on tyytyväinen. Se toimii Kiinan eduksi, arvioi George Masonin yliopiston professori Ming Wang CNN:lle.