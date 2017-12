Tuhannet perulaiset protestoivat ex-presidentti Fujimorin armahdusta

Perussa tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään maan entisen presidentin Alberto Fujimorin armahdusta vastaan. Protestimarsseja järjestettiin maanantaina ainakin maan pääkaupungissa Limassa. Poliisin kerrotaan taltuttaneet protesteja käyttämällä kyynelkaasua.

Fujimori tuomittiin aikanaan 25 vuodeksi vankilaan ihmisoikeusloukkausten ja korruption takia. Perun istuva presidentti Pedro Pablo Kuczynski armahti hänet sunnuntaina terveyssyihin vedoten.

79-vuotias ex-presidentti Fujimori siirrettiin lauantaina sairaalaan terveysongelmien takia. Mellakkapoliisit valvoivat maanantain mielenosoituksia ja estivät niitä leviämästä Fujimoria hoitavan sairaalan alueelle.

Kovaotteinen ja itsevaltainen Fujimori toimi Perun presidenttinä vuosina 1990–2000. Virkakautensa aikana hän korjasi maan talouden syöksykierrettä ja taltutti maan sissisotia.

Armahduksen syyt spekulaatioiden kohteena

Fujimori tuomittiin vankeuteen vuonna 2009. Oikeus katsoi Fujimorin olevan vastuussa muun muassa kahdesta joukkomurhasta. Uhrien omaisia osallistui maanantaina protestimarsseille Limassa.

– Olemme täällä (uhrien) sukulaisina vastustamassa tätä laitonta armahdusta, joka ei ole suhteessa (Fujimorin) rikosten vakavuuteen, Fujimorin hallinnon uhrien omaisia edustavan ryhmän jäsen Gisella Ortiz kertoi medialle.

Protestoijat vaativat armahduksen perumisen lisäksi istuvaa presidenttiä Kuczynskia eroamaan. Kuczynski lupasi viime vuonna vaalikampanjansa aikaan, ettei hän vapauttaisi Fujimoria.

Kaikki perulaiset eivät ole nielleet presidentin selitystä armahduksen syistä. Kuczynski ilmoitti armahduksesta vain päiviä sen jälkeen, kun Fujimorin poika Kenji Fujimori auttoi häntä selviämään voittajana parlamenttiäänestyksestä, joka käsitteli hänen omaa viraltapanoaan korruptioepäilyjen takia. Ex-presidentin armahduksen onkin spekuloitu voivan olla poliittinen vastalahja Kuczynskiltä Fujimoreille.

Oppositio on vaatinut presidentin eroa, sillä Kuczynskin on epäilty vastaanottaneen lahjuksia brasilialaiselta rakennusyhtiöltä Odebrechtiltä. Kuczynski on tyrmännyt syytökset.