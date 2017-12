Turkki torjuu arvostelun määräyksestä, joka suojaa hallituksen tukijoita syytteiltä

Turkissa hallitus on torjunut arvostelun poikkeustilan alla tehdystä määräyksestä, joka suojaa hallituksen tukijoita syytteiltä. Jouluaattona annetun asetuksen mukaan siviilit eivät joudu syytteeseen teoista, joilla on pyritty estämään esimerkiksi viime vuoden epäonnistunut vallankaappausyritys.

Turkin oppositiopuolueet ja juristiyhteisö ovat varoittaneet, että uusi määräys voi lietsoa katuväkivaltaa ja vahvistaa rikollisia. Oppositio onkin uhannut haastaa määräyksen perustuslakituomioistuimessa.

Jopa hallitsevaan AKP-puolueeseen kuuluva entinen presidentti Abdullah Gül on ottanut kantaa asetukseen ja kuvaillut sitä huolestuttavaksi oikeusvaltion periaatteiden kannalta. Gülin kannanotto on harvinainen, sillä hän on yleensä pidättäytynyt hallituksen arvostelusta.

– Toivon, että sitä (määräystä) harkitaan uudelleen, jottei anneta mahdollisuutta tapahtumille ja kehitykselle, joka voi tulevaisuudessa järkyttää meitä kaikkia, Gül tviittasi.

Oikeusministeri puolustaa määräystä

Korkeat virkamiehet ovat puolustaneet määräystä sillä, että se koskisi lähinnä vain viime vuoden epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen liittyneitä tekoja. Määräyksen lukeutuu kuitenkin myös mahdolliset tulevat vallankaappausyritykset ja terrori-iskut.

Oikeusministeri Abdulhamit Gül on vakuutellut, että määräys ei oikeuta väkivaltaa. Ministerin mukaan siviili joutuu oikeuteen, jos vallankaappausyrityksen estämisen lisäksi esimerkiksi kiduttaa toista ihmistä tai toimii muuten laittomasti.

Toissa kesän vallankaappausyrityksen jälkeen Turkki julisti poikkeustilan, jota jatkettiin viimeksi lokakuussa.