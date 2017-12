Trump kaipailee lisää ilmaston lämpenemistä Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jälleen nostattanut kohun kommentillaan ilmastonmuutoksesta.

Tällä kertaa Trumpin tviittiä innoitti tavallista kylmempi talvisää, joka on viime päivät koetellut Yhdysvaltojen itä- ja keskiosia.

– Idässä uudenvuodenaatto saattaa olla kylmin koskaan. Ehkä tarvitsisimme vähän vanhaa, hyvää ilmaston lämpenemistä, jota vastaan suojautumisesta meidän maamme – mutta eivät muut maat – aikoi maksaa biljoonia dollareita, Trump tviittasi Floridassa sijaitsevasta lomakodistaan käsin.

"Viisi minuuttia valistusta riittää"

Monet asiantuntijat tyrmäsivät Trumpin tviitin tuoreeltaan.

– Uskokaa tai älkää, maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen on hyvin todellista, vaikka Trump Towerin ulkopuolella (New Yorkissa) olisikin kylmää. Aivan kuten maailmassa nähdään edelleen nälkää, vaikka olisit itse juuri syönyt Big Macin, tviittasi California Academy of Sciences -tiedemuseon johtaja Jon Foley.

Trumpin edeltäjän Barack Obaman ilmastoneuvonantaja Todd D. Sternin mukaan on normaalia, että aika ajoin koetaan hyvinkin kylmiä kausia.

– Viisi minuuttia valistusta riittää opettamaan, että se, millä on väliä, ovat maailmanlaajuiset keskiarvot. Ja ne nousevat koko ajan, Stern selitti New York Timesille.

– Sää ei ole sama asia kuin ilmasto. Presidentin pitäisi ymmärtää tämä, se ei ole vaikeaa, piikitteli kongressiedustaja Pramila Jayapal tviitissään.

Trump on aiemmin nimittänyt ilmastonmuutosta kiinalaisten juoneksi. Kesällä hän ilmoitti Yhdysvaltojen vetäytyvän Pariisin kansainvälisestä ilmastosopimuksesta.