Kuolettavan pilapuhelun soittajaksi epäilty pidätettiin USA:ssa – ilkivaltasoitto johti kahden lapsen isän kuolemaan

Yhdysvalloissa poliisi on pidättänyt miehen, jota epäillään yhden ihmisen kuolemaan johtaneen pilapuhelun soittajaksi, kertovat yhdysvaltalaisviestimet.

The Wichita Eagle -lehden mukaan 25-vuotiaan epäillyn on määrä saapua oikeuden eteen vielä tämän viikon aikana. Epäilty pidätettiin Los Angelesissa perjantaina. Mediatietojen mukaan hänellä on aiempaa taustaa ilkivaltaisen hätäilmoituksen tekemisestä. Vuonna 2015 hänet pidätettiin epäiltynä perättömän pommiuhkauksen tekemisestä kalifornialaista televisioasemaa vastaan.

Pilasoittaja ilmoitti viime torstaina olemattomasta panttivankitilanteesta yksityisosoitteessa Kansasin Wichitassa. Paikalle saapunut poliisi ampui kuoliaaksi 28-vuotiaan miehen, joka tuli ulos rakennuksesta.

Hätäkeskusilmoitus todettiin pian perättömäksi.

Surmansa saanut mies oli 2- ja 7-vuotiaiden lasten isä. Mies oli perheensä mukaan aseeton tullessaan ulos talosta. Poliisin mukaan miestä ammuttiin, kun hän oli liikauttanut kättään kohti vyötäröään sen jälkeen, kun poliisi oli käskenyt häntä nostamaan kätensä ylös.

Perhe on vaatinut laukauksen ampunutta poliisia ja pilasoittajaa vastuuseen tapahtuneesta. Laukauksen ampunut poliisi on syrjässä virantoimituksesta tapauksen tutkinnan ajan.

Lähteet: Ilkivaltasoittaja lähetti poliisit riidan päätteeksi väärään osoitteeseen

NBC Newsin viranomaislähteiden mukaan ilkivaltaisen puhelinsoiton taustalla oli riita epäillyn soittajan ja kolmannen henkilön välillä. Epäilty soittaja ajautui lähteiden mukaan riitelemään videopeleistä ja halusi lähettää poliisit riidan toisen osapuolen kotiin. Hän antoi poliisille kuitenkin väärän osoitteen, mikä johti täysin ulkopuolisen 28-vuotiaan miehen kuolemaan.

Wichitan varapoliisijohtaja Troy Livingston kutsui jo perjantaina tiedotustilaisuudessa torstain ilkivaltaista ilmoitusta niin sanotuksi "swatting-tapaukseksi".

Swatting on poliisin erikoisjoukkoihin viittaava termi, jolla tarkoitetaan pilapuheluita, joiden tarkoituksena on saada poliisin erikoisyksikkö rynnistämään kohteen kotiin. Swatting tunnetaan lähinnä yhdysvaltalaisena internetilmiönä. Ilkivaltaisia swatting-ilmoituksia ovat tehneet toisistaan etenkin videopelaajat, mutta niitä on käytetty häirintään laajemminkin.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI arvioi, että Yhdysvalloissa tehdään vuosittain noin 400 swatting-ilmoitusta.