Gävlen olkipukkia ei poltettu – selviytyi käryämättä viimeksi 2014

Ruotsin Gävlen perinteinen olkipukki on selviytynyt juhlapyhistä palamatta. Pukilla oli nyt parempi onni kuin vuoden 2016 versiolla, joka roihusi ilmiliekeissä vain muutamaa tuntia avajaisten jälkeen.

– Se on rakas joulun symboli, ei vain gävleläisille vaan monille ihmisille eri puolilla Ruotsia ja maailmaa. Matkailun kannalta on tosi tärkeää, että se on paikallaan, iloitsi pukin tiedottaja Maria Wallberg.

Olkipukkia vartioi tänä jouluna entisten vankien yhdistys X-cons Gävleborg. Lisäksi pukin ympärille pystytettiin aiempaa korkeammat aidat.

Gävlen pukki on selviytynyt joulupyhistä ehjin nahoin ennenkin. Edellinen kerta oli vuonna 2014. Pukki on pystytetty Gävleen 51 jouluna, ja 14 kertaa se on jäänyt tuhoamatta.