Trump Pohjois-Korean Kimin ydinnapista: Minulla on isompi ja se toimii!

Trump pyysi Twitterissä Kimin hallintoa muistuttamaan johtajaansa siitä, että myös Trumpilla on käytössään "ydinnappi".

– Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on juuri sanonut, että hänellä on ydinnappi pöydällään joka hetki. Voisiko joku hänen heikentyneestä ja nälkiintyneestä hallinnostaan kertoa hänelle, että myös minulla on ydinnappi, mutta se on paljon suurempi ja voimakkaampi kuin hänen ja minun nappini toimii, Trump tviittasi.

Kim puhui ydinaselaukaisijasta vuosittaisessa Pohjois-Korean kansalle osoitetussa uudenvuoden viestissään. Hän sanoi, että ydinaselaukaisupainike on aina hänen pöydällään. Kim lisäsi, ettei kyse ole kiristyksestä, vaan todellisuudesta.

Kim myös sanoi, että Pohjois-Korean on tuotettava massoittain ydinkärkiä ja ballistisia ohjuksia sekä nopeutettava niiden käyttöönottoa. Pohjois-Korea sanoo tarvitsevansa ydinasetta suojautuakseen Yhdysvaltojen vihamielisyyttä vastaan.