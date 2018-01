Venäjän korkein oikeus torppasi Navalnyin yrityksen päästä presidenttiehdokkaaksi

Venäjän korkein oikeus on hylännyt oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin uuden valituksen, jolla hän yritti kumota keskusvaalilautakunnan päätöksen estää häntä olemasta ehdolla presidentinvaaleissa. Korkein oikeus oli uudenvuoden aattona vahvistanut vaalilautakunnan linjauksen, ettei Navalnyi saa olla ehdokkaana.

Tuomioistuin torjui lauantaina Navalnyin valituksen tästä ratkaisusta. Navalnyin ehdokkuus on torjuttu, koska hänellä on rikostuomio. Navalnyin mukaan tuomio on poliittinen.

Venäläismedian mukaan Navalnyi aikoo jatkaa taistelua ja valittavan uudesta päätöksestä.

– Teoriassa Navalnyillä on vielä mahdollisuus osallistua vaaleihin, mutta käytännössä ne ovat olemattomat, myönsi Navalnyin edustaja Ivan Zhdanov uutistoimisto Interfaxille.

Navalnyi on kehottanut kannattajiaan osoittamaan mieltään 28. tammikuuta ja kehottaa heitä boikotoimaan vaaleja. Presidentivaalit ovat maaliskuussa, ja luvassa on neljäs kausi presidentti Vladimir Putinille.