Saksassa suuri koalitio jatkaa tunnusteluja hallitusneuvottelujen aloittamisesta

Saksassa kristillisdemokraattien on määrä jatkaa tänään tunnusteluja hallitusneuvottelujen aloittamisesta sosiaalidemokraattien kanssa. Niin sanotun suuren koalition tunnustelut alkoivat loppuvuodesta sen jälkeen, kun kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n tunnustelut epäonnistuivat.

Jos kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit onnistuvat löytämään yhteisen sävelen, varsinaisiin hallitusneuvotteluihin edettäneen tämän kuun aikana.

Saksa on ollut ilman uutta hallitusta syyskuun vaaleista lähtien. Uudenvuodenpuheessaan liittokansleri Angela Merkel vetosi nopean ratkaisun puolesta.

Kahden suuren puolueen yhteistyö vaikuttaa tällä hetkellä ainoalta keinolta saada maahan Merkelin haluama enemmistöhallitus. Kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit muodostivat hallituksen myös viime vaalikaudella, mutta syksyn vaaleissa kumpikin puolueista menetti kannatustaan.

Keskusteluja käyty kulisseissa

Saksan politiikan kulisseissa on todennäköisesti käyty vilkkaita keskusteluja tunnusteluista läpi joululomien. Hallitustunnusteluihin suostuminen oli kiperä paikka demareille, sillä alun perin vaalien jälkeen puolue oli ilmoittanut jäävänsä oppositioon. Puolueen sisällä lienee edelleen erimielisyyksiä hallitusvastuun ottamisesta.

On arvioitu, että hallitustunnusteluissa on vielä monta kysymystä avoinna. Pulmakysymykseksi saattaa nousta esimerkiksi maahanmuutto. Keskustelujen todellista tilannetta on ollut vaikea arvioida, sillä julkisuuteen on tihkunut vain vähän tietoa siitä, miten ne ovat edenneet.