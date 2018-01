Bannon perääntyi kritiikistä, kehui Trumpin poikaa patriootiksi

Presidentti Donald Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannon perääntyi sunnuntaina arvostelusta, jota hänen on katsottu esittäneen Trumpin poikaa kohtaan tuoreessa kohukirjassa. Bannon painotti julkilausumassaan, että Donald Trump Jr on sekä patriootti että hyvä mies.

Bannonin on tulkittu kirjassa syyttävän Trumpin poikaa maanpetoksellisesta toiminnasta. Bannon sanoi nyt, että hänen kommenttejaan on tulkittu väärin. Kritiikki kohdistui hänen mukaansa lähinnä entiseen kampanjapäällikköön Paul Manafortiin. Trump nuorempi ja Manafort olivat samassa tapaamisessa venäläisen asianajajan kanssa.

Bannon pahoitteli, ettei aiemmin ollut kommentoinut julkisuudessa liikkunutta virheellistä uutisointia. Hän myös painotti horjumatonta tukeaan Trumpille.

Bannon on saanut kovan arvosteluryöpyn Valkoisesta talosta osuudestaan paljastuskirjassa

Trump hyökkäsi "valekirjaa" vastaan

Presidentti Trump puolestaan jatkoi sunnuntaina hyökkäystään hänestä kirjoitettua "valekirjaa" vastaan. Samalla Trumpin liittolaiset ryhmittyivät puolustamaan presidenttiä kirjan esittämiä väitteitä vastaan.

Trump nimitti sunnuntaisessa tviitissään Michael Wolffin Fire and Fury -paljastuskirjaa valekirjaksi.

– Minun on täytynyt sietää valeuutisia siitä päivästä lähtien kun ilmoitin, että lähden ehdolle presidentiksi. Nyt minun on siedettävä myös valekirjaa, jonka on kirjoittanut täysin maineensa menettänyt kirjoittaja.

Trumpin poliittinen neuvonantaja Stephen Miller vakuutti CNN-kanavan haastattelussa, että presidentti on "poliittinen nero". Wolffia Miller kutsui roskakirjan roskakirjoittajaksi.

Trump ilmoitti itse Twitterissä lauantaina olevansa nero ja erittäin vakaa sellainen.

Kirja maalaa Trumpista kuvaa presidenttinä, joka ei ole tehtäviensä tasalla ja jonka henkinen terveydentila ja tasapaino on kyseenalainen.

Yhdysvaltain YK-lähettilään Nikki Haleyn mukaan kukaan ei Valkoisessa talossa kyseenalaista Trumpin henkistä vakautta. Hän antoi ABC-kanavalla ymmärtää, että kirjan kirjoittaja on valmis valehtelemaan rahan ja vallan takia.

Keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Mike Pompeo sanoi Fox News -kanavalla, että Wolffin maalaama kuva on "puhdasta fantasiaa".

– Presidentti on sitoutunut, hän ymmärtää monimutkaisia asioita, hän kysyy todella vaikeita kysymyksiä tiimiltämme CIA:ssa, Pompeo selvitti. Hänen mukaansa Trump on täysin kunnossa ja on naurettavaa vihjata mitään muuta.