Pankki tyhjennettiin pommiuhan vuoksi Keski-Ruotsissa

Ruotsin keskiosassa pankki on tyhjennetty pommiuhan vuoksi, kertoo poliisi. Poliisi on evakuoinut Sundsvallissa maan keskiosassa sijaitsevan Swedbankin konttorin ja eristänyt laajan alueen sen ympäriltä. Poliisin pommiryhmä on matkalla paikalle.

Poliisi on toistaiseksi erittäin vaitonainen tapauksesta. Viranomaiset eivät esimerkiksi ole kertoneet, miten uhkasta saatiin tietää. Paikalla on useita poliisin yksiköitä. Asiasta kertoi aiemmin MTV.