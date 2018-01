Virossa kauhistellaan polttoaineen hintoja – Varkaudesta halvempaa dieseliä kuin Tallinnasta

Virossa autoilijat ihmettelevät polttoaineen hintojen kiivasta nousua. Vuodenvaihteen veronkorotus on alkanut näkyä polttoainepumpulla, ja virolaismedian mukaan hinnat lähentelevät jo Suomen hintoja.

Esimerkiksi uutissivusto Delfin vertailun mukaan diesel maksaa tallinnalaisella huoltoasemalla jo enemmän kuin Suomessa. Delfi bongasi keskiviikkona dieselin hinnaksi vajaat 1,30 euroa.

Polttoaine.net-sivuston mukaan dieselin keskihinta Suomessa oli tiistaina noin 1,32 euroa, mutta löpöä myytiin esimerkiksi tiistaina Varkaudessa Pohjois-Savossa halvemmalla kuin Virossa keskiviikkona.

Hintaeroa selittää osin se, että Virossa ei ole käyttövoimaveroa kuten Suomessa.

Reilun vuoden vallassa ollut Viron keskustavetoinen hallitus on kiristänyt kulutusveroja reippaasti. Myös alkoholin verotus on kiristynyt. Alkoholin verotuksen on määrä kiristyä Virossa jälleen helmikuun alusta, kerrotaan Viron veroviranomaisen sivuilla. Tuolloin kaikkien alkoholijuomien verotusta nostetaan. Aiemmin veronkorotukset ovat osuneet pääasiassa olueen ja muihin mietoihin alkoholijuomiin.