Euroopan vaikeudet muodostaa hallituksia jatkunevat Italiassa

EU:n suurin talous Saksa kompuroi hallituksen muodostamisessa kuukausia vaalien jälkeen. Maaliskuussa se saanee seurakseen tai seuraajakseen euroalueen kolmanneksi suurimman talouden Italian. Ennakkoarvioiden perusteella parlamenttivaaleista tuloksena ei synny luontevaa pohjaa enemmistöhallitukselle.

– Vaaleihin on vielä paljon aikaa, mutta melkein sitä voi tällä hetkellä pitää todennäköisenä, kertoo Suomen Rooman-suurlähettiläs Janne Taalas.

Toisaalta se mikä on Saksassa uutta, on ollut Italiassa tuttua jo pidempään. Hallituksia on rakennettu erilaisilla kokoonpanoilla, ja ne ovat vaihtuneet tiuhaan.

Valtiovarainministeri Pier Carlo Padoan vakuutti aiemmin tässä kuussa hallitsemisen kyllä jatkuvan ilman uutta hallitustakin. Espanjan, Hollannin ja Saksan esimerkkeihin viitaten hän puhui pitkittyneistä hallitusneuvotteluista "Euroopan uutena normaalina".

– Jos verrataan tähän uuteen normaaliin Euroopassa, niin se on vanha normaali Italiassa, Taalas kuvailee.

Vallasta kamppailee tällä hetkellä kolme pääryhmittymää: Forza Italian johtama keskusta-oikeisto, populistinen Beppe Grillon Viiden tähden liike sekä nykyisen pääministerin Paolo Gentilonin keskusta-vasemmisto.

Lähimpänä ratkaisevana pidettyä 40 prosentin kannatusta on tällä hetkellä keskusta-oikeisto, jonka näkyvin hahmo on ex-pääministeri Silvio Berlusconi. Hän on Taalaksen mukaan osallistunut näkyvästi vaalikamppailuun ja esiintynyt televisiossa. 81-vuotiaan tie ministeriksi tai kansanedustajaksi on ainakin toistaiseksi poikki aiempien rikostuomioiden takia, mutta Berlusconi on silti jälleen politiikan tärkeä vaikuttaja Italiassa.

Italia on Kreikan jälkeen euroalueen velkaantunein talous suhteessa bruttokansantuotteeseen. Talous kasvaa, mutta ei kovin nopeasti, joten verotuksen ja eläkkeiden kaltaiset asiat ovat vaaliteemojen kärjessä.

– Näissä vaaleissa päätetään, jatkaako Italia sillä uudistuslinjalla, jolla se noin neljä viime vuotta on ollut, Taalas tiivistää.

Talouslinjan mahdollinen löystyminen kiinnostaa myös muuta Eurooppaa. Samoin on maahanmuuton laita: suuri osa Eurooppaan Välimeren yli pyrkivistä saapuu juuri Italiaan, vaikka määrät ovatkin olleet laskusuunnassa.

Euroopasta ja EU:sta on Italian vaalien alla puhuttu Taalaksen mukaan toistaiseksi vähemmän eivätkä euroepäilijät enää vaadi kansanäänestystä yhteisvaluutta eurossa pysymisestä.

Maaliskuun vaalien tuloksen ennustamista vaikeuttaa uusi vaalilaki, joka on sekoitus enemmistö- ja suhteellista vaalitapaa. Kolmasosa parlamentin molempien kamareiden jäsenistä valitaan suoraan yhden henkilön vaalipiireistä.

– Ehdokasasettelu vaikuttaa paljon siihen, mikä lopputulos on, Taalas sanoo.

Uuteen vaalijärjestelmään sisältyy monia erikoisuuksia. Henkilö voi esimerkiksi asettua ehdolle yhden hengen vaalipiirin lisäksi myös viidessä muussa vaalipiirissä, jotka ratkaistaan suhteellisen vaalitavan mukaan.

Hallituskuviot voivat muuttua myös vaalien jälkeen. Italiassa ei ole kovin harvinaista, että kansanedustajat vaihtavat parlamenttiryhmästä toiseen.

Yksi asia kuitenkin pysyy, kansanedustajien ja senaattorien määrä. Italian 945 jäsenen parlamentti on yhä Euroopan suurin.