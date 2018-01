WP:n lähteet: Venäjä-tutkinnan johtaja haluaa Trumpin kuultavaksi lähiviikkoina

WP:n lähdetietojen mukaan Trumpin asianajajat toivovat, että Trump voi antaa todistuksensa vastaamalla joihinkin kysymyksiin kirjallisella lausunnolla ja joihinkin kasvokkain.

Mueller johtaa FBI:n Venäjä-tutkintaa. Tutkinnassa selvitetään muun muassa sitä, sekaantuiko Venäjä Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja juonitteliko Trumpin kampanjakoneisto Venäjän kanssa vuoden 2016 vaaleissa.

Flynn lähti Valkoisesta talosta viime vuoden helmikuussa sen jälkeen, kun Washington Post oli uutisoinut, että Flynn olisi johtanut harhaan varapresidentti Mike Penceä ja muita hallinnon jäseniä yhteydenpidostaan Venäjän kanssa.

Comey puolestaan erotettiin toukokuussa. Valkoisen talon mukaan Comey erotettiin, koska hän oli tehnyt virheitä presidenttiehdokas Hillary Clintonin sähköpostien tutkinnassa. Myöhemmin Comey väitti, että Trump oli pyytänyt häntä lopettamaan Flynniin kohdistuneen tutkinnan. Trump on kiistänyt Comeyn väitteen.

Sessions kuultavana viime viikolla

Aiemmin kerrottiin, että Mueller on kuullut Yhdysvaltain oikeusministeri Jeff Sessionsia viime viikolla. Sessions on tiettävästi ensimmäinen Trumpin hallituksen jäsen, joka on ollut Venäjä-tutkijoiden kuultavana.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan Sessionsia kuultiin viime viikolla useiden tuntien ajan. Sessions on aiemmin kiistänyt jyrkästi, että Venäjä olisi vaikuttanut Trumpin vaalivoittoon.

Sessions tapasi Venäjän suurlähettilään kolmesti vaalikampanjan aikana. Hän johti tiimiä, johon kuului vaalikampanjaan osallistunut George Papadopoulos. Papadopuolos on tunnustanut valehdelleensa FBI:lle Venäjä-kytköksistään.

New York Timesin lähdetietojen mukaan Mueller olisi kuullut myös Comeyta viime vuonna. Comeyn kuulemisessa keskityttiin Comeyn tekemiin muistiinpanoihin hänen ja Trumpin keskusteluista. Myös Comeyn muistiinpanoissa sanottiin, että Trump olisi pyytänyt Comeyta lopettamaan Flynniin kohdistuneen tutkinnan.

Lähteet: Trumpin mahdollinen kuuleminen huolestuttaa lähipiiriä

Kulissien takana Trump on kertonut asianajajilleen, ettei hän ole mahdollisesta kuulemisesta huolissaan, koska ei ole tehnyt mitään väärä, kertovat asiasta perillä olevat lähteet Washington Postille. Jotkin Trumpin läheiset neuvonantajat ja ystävät pelkäävät, että kasvokkain tapahtuva kuulustelu voi johtaa ongelmiin. Eniten huolta herättää se, että Trump on puheissaan epätarkka ja hänellä on taipumus liioitteluun.

Trumpin läheiset ovat jo kuukausia varoitelleet presidenttiä Muellerista. Yksi Trumpin kollegoista oli kuvaillut Muelleria tappajaksi.

Trump ei ole suoraan vastannut siihen, suostuisiko hän Muellerin kuultavaksi. Trumpilta kysyttiin muutama viikko sitten asiasta ja hän vastasi "katsotaan, mitä tapahtuu".

Trump tuolloin myös kyseenalaisti, miksi häntä edes haastateltaisiin. Presidentti sanoi, että hänen kampanjatiiminsä ei juonitellut Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

– Kun ei ole juonittelua – eikä kukaan ole löytänyt mitään juonittelua millään tasolla – näyttää epätodennäköiseltä, että haastattelua edes olisi, Trump sanoi.