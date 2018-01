Trump kertoo olevansa valmis takaamaan unelmoijille kansalaisuuden 10–12 vuodessa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo valmistautuvansa tukemaan sopimusta, joka takaa niin kutsutuille unelmoijille kansalaisuuden 10–12 vuodessa.

Unelmoijilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat Daca-suojeluohjelman piirissä. Ohjelma on taannut yli 700 000:lle lapsena laittomasti maahan tulleelle mahdollisuuden opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Ohjelma on Trumpin edeltäjän Barack Obaman luomus ja Trumpin hallinto on halunnut lakkauttaa sen.

Republikaanit ja demokraatit ovat tapelleet ohjelmasta jo kuukausia, ja riita siitä johti jopa liittovaltion hallinnon sulkemiseen lähes kolmeksi päiväksi. Demokraatit ovat pitäneet unelmoijien suojeluohjelmaa ehtona budjetin hyväksymiselle. Vääntö pitkäaikaisesta budjetista jatkuu edelleen, sillä hyväksytty väliaikaisratkaisu pitää rahahanat auki vain helmikuun 8. päivään asti.

Trumpin ulostulo voi heijastella sitä, että pitkäaikainen budjetti saataisiin hyväksyttyä ennen kuin hallinto ajautuu taas sulkuun.