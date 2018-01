Trump lupaa yhdysvaltalaisille parempia teitä, turvallisuutta ja halvempia lääkkeitä

Parempia teitä, turvallista maahanmuuttopolitiikkaa, halvempia reseptilääkkeitä. Muun muassa kaikkea tätä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut yhdysvaltalaisille ensimmäisessä Liittovaltion tila -puheessaan.

Trump aloitti puheensa Yhdysvaltain kongressissa noin neljältä aamulla Suomen aikaa.

Trump sanoi pyytävänsä kongressilta 1,5 biljoonaa dollaria infrastruktuurin kuten teiden ja siltojen kunnostukseen. Presidentin mukaan molempien puolueiden, republikaanien ja demokraattien, on tehtävä yhteistyötä turvallisen, nopean ja luotettavan infrastruktuurin takaamiseksi amerikkalaisille.

Liittovaltion varoja tulee Trumpin mukaan käyttää yhdessä osavaltio- ja paikallishallintojen varojen kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan yksityisen sektorin investointien tukemana.

Trump myös julisti maansa "taloudellisen antautumisen ajan" olevan ohi. Hän sanoi maansa korjaavan huonoja kauppasopimuksia ja neuvottelevan uusia. Kauppasopimukset neuvotellaan Trumpin mukaan jatkossa reiluiksi.

– Yhdysvallat suojelee amerikkalaisia työntekijöitä, Trump sanoi.

Lisäksi Trump mainitsi yhdeksi tulevan vuoden tavoitteistaan reseptilääkkeiden hinnan laskemisen.

Trump: Maahanmuuton palveltava turvallisuutta

Yhdysvallat aloittaa nelikohtaisen, kansallista turvallisuutta kohentavan maahanmuutto-ohjelman, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Maahanmuutto-ohjelma avaa Trumpin mukaan tien kansalaisuuteen 1,8 miljoonalle lapsena laittomasti maahantuodulle siirtolaiselle.

Ohjelma sisältää myös muurin Yhdysvaltain etelärajalle ja rajoituksia perheiden oleskelulupiin. Jatkossa maahanmuuttajat voivat Trumpin ehdottaman mallin mukaan tuoda mukanaan vain ydinperheensä.

Malli sisältää myös siirtymisen koulutusta ja työuraa painottavaan maahanmuuttoon, Trump lupasi puheessaan.

Maahanmuutto ja etenkin laittomasti maahantuotujen lasten kohtalo on yksi kipeimmistä kiistakysymyksistä Yhdysvaltain demokraattien ja republikaanien välillä.

Trump haluaa pitää Guantanamo Bayn auki

Trump sanoo allekirjoittaneensa määräyksen Guantanamo Bayn vankilan pitämisestä auki.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattisia ohjeistetaan määräyksessä arvioimaan uudelleen maan sotilaspidätyskeskusten käytäntöjä ja pitämään Guantanamon avoinna.

Viimeksi Kuubassa sijaitsevaan vankilaan on saapunut uusia vankeja vuonna 2008. Kaikkiaan siellä on pidetty vuodesta 2002 lähtien noin 780 vankia. Tällä hetkellä vankeja on 41.

Vankilaa on kritisoitu Yhdysvaltain perustuslain kiertämisestä ja vankien huonosta kohtelusta.

Trump kutsui verouudistustaan historialliseksi

Odotetusti Trump korosti puheessaan kuluneen vuoden saavutuksena Yhdysvaltain kiihtynyttä talouskasvua ja uusia työpaikkoja.

– Vaalien jälkeen olemme luoneet 2,4 miljoonaa uutta työpaikkaa, mukaan lukien 200 000 uutta teollisuustyöpaikkaa. Vuosien palkkajunnauksen jälkeen näemme viimein palkkojen nousevan, Trump sanoi.

Lisäksi hän ylisti suuria veroleikkauksia sisältänyttä verouudistusta, jonka republikaanienemmistöinen kongressi onnistui ajamaan läpi viime vuoden lopulla.

– Toteutimme Yhdysvaltain historian suurimmat veroleikkaukset ja -uudistukset. Massiiviset veronalennukset ovat antaneet suunnatonta helpotusta keskiluokalle ja pienyrittäjille.

Trump kehaisi hallintonsa myös kumonneen enemmän sääntelyä ensimmäisen vuotensa aikana kuin mikään muu hallintoa aiemmin.

Trump aloitti puheensa ylistämällä runollisesti amerikkalaisten sielua ja selkärankaa sekä kehottamalla amerikkalaisia yhtenäisyyteen. Hän korosti Yhdysvaltain olevan yhdessä vahva. Mikään toinen kansa ei ole yhtä peloton ja määrätietoinen, Trump hehkutti.

Trump totesi maan saavuttaneen viimeksi kuluneen vuoden aikana uskomatonta edistystä, mutta kohdanneen myös monia haasteita. Trump mainitsi muun muassa hurrikaanien kaltaiset luonnonmullistukset ja sanoi, että niistä selviytyminen on osoittanut amerikkalaisen "sielun kauneuden ja selkärangan rautaisuuden".

– Liittovaltiomme tila on vahva, sillä amerikkalaiset ovat vahvoja, Trump julisti kongressille.