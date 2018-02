Virkamiehet: Guantanamon pitäminen auki voi olla miljardiluokan erhe

Presidentti George W. Bushin kaudella Guantanamon perustamisen parissa työskennelleet virkamiehet sanovat, että Trump on vaarassa toistaa "kuuden miljardin dollarin virheen".

Virkamiesten mukaan Guantanamo on kallis, tehoton ja vankilan ylläpitoon on sidottuna yhdysvaltalaisjoukkoja, joita tarvittaisiin enemmän muualla. Arvostelijoiden mukaan pahamaineinen vankila myös auttaa pelkällä olemassaolollaan terroriryhmiä värväämään uusia jäseniä. Terroriryhmät ovat käyttäneet vankilaa värväyspropagandassaan.

Entinen sotilasvankilan pääsyyttäjä, eläköitynyt eversti Morris Davis sanoo lehdelle, että Guantanamon vankilassa pidettyjen vangitseminen ja oikeuskäsittely olisi voitu hoitaa Yhdysvaltain liittovaltion laitoksissa tehokkaammin ja murto-osalla siitä summasta, joka Guantanamoon on käytetty.

Kuubassa sijaitseva sotilasvankila on maksanut Yhdysvalloille noin 6,5 miljardia dollaria.

"Konservatiiveille heitetty poliittinen luu"

Trump kertoi tällä viikolla kongressille pitämässään Liittovaltion tila -puheessa antaneensa presidentin määräyksen Guantanamon vankilan pitämisestä auki. Asetuksen myötä vankilaan voidaan siirtää myös uusia vankeja.

Viimeksi vankilaan on saapunut uusia vankeja vuonna 2008. Kaikkiaan siellä on pidetty vuodesta 2002 lähtien noin 780 vankia. Tällä hetkellä vankeja on 41. Tuomioita vankilassa on langetettu sen toiminnan aikana vain kolme.

Vankilaa on kritisoitu Yhdysvaltain perustuslain kiertämisestä ja vankien huonosta kohtelusta. Trumpin edeltäjä, presidentti Barack Obama halusi sulkea vankilan.

Bushin kaudella Valkoisessa talossa lakineuvonantajana toiminut John Bellinger sanoo Guardianille, että Trumpin päätös täyttää Guantanamo uudelleen vangeilla kohdannee kovaa vastustusta virkamiesten keskuudessa.

– Pidän presidentti Trumpin päätöstä kumota presidentti Obaman päätös Guantanamon sulkemisesta pikemminkin Trumpin konservatiivikannattajille heitettynä poliittisena luuna kuin todellisena merkkinä siitä, että Trump aikoo muuttaa Guantanamoa koskevaa politiikkaa, Bellinger sanoo.

– Uskon, että puolustusministeriö, oikeusministeriö ja ulkoministeriö vastustavat uusien vankien lähettämistä Guantanamoon.