Sata tyttöä silponut Mesaniah myöntää: "Tiedän, että olen tehnyt pahaa"

Mesaniah on hoikka ja pirteä, arviolta 70-vuotias nainen. Lisäksi hän on yksi kenialaisen Länsi-Pokotin alueen arvostetuimmista silpojista. Mesaniah on ympärileikannut elämänsä aikana noin sata tyttöä.

Nyt Mesaniah on kuitenkin hylännyt entisen elinkeinonsa. Todisteeksi hän on luopunut kaikista silpomisvälineistään.

Mesaniah kuvailee työkalujen muistuttaneen hieman koruja, joita hän kantaa ranteessaan. Pienen maanittelun jälkeen hän suostuu havainnollistamaan, kuinka toimenpide tapahtuu. Aluksi metallinen terä pitää teroittaa. Sitten silpoja testaa sitä omaan käteensä. Kun käsi alkaa vuotaa verta, terä on valmis.

– Sitten pitää viiltää. Nopeasti, jotta onnistuu, Mesaniah kertoo, ja sivaltaa kädellään ilmaa.

Silpominen on yhä yleinen kulttuurinen käytäntö itäisessä Afrikassa. Toimenpide on väkivaltainen, ja se aiheuttaa tytöille kivuliaita komplikaatioita.

Ympärileikkauksia on eriasteisia. Lievimmässä muodossa klitoris poistetaan osittain tai kokonaan. Rajuimmillaan kaikki naisen ulkoiset sukuelimet leikataan pois, ja jäljelle jätetään vain pieni reikä virtsaa ja kuukautisverta varten. Tätä kutsutaan infibulaatioksi. Se on yhä yleinen tapa maaseudulla, vaikka silpominen kiellettiin Keniassa lailla vuonna 2011.

Silvotut naiset kärsivät tuskallisista kuukautiskivuista, ja heidän synnytyksensä ovat vaikeita. Synnytyksen ponnistusvaihe pitkittyy, koska vauva ei mahdu ulos. Jotkut naiset vuotavat kuoliaaksi, ja moni lapsi syntyy maailmaan taistellen elämästään. Usein kätilö joutuu herättelemään sinertävää vastasyntynyttä.

Asiat ovat kuitenkin menossa parempaan suuntaan. Vuosien valistus alkaa purra. Myös Mesaniah on ymmärtänyt, millaista haittaa hän on aiheuttanut silpomilleen tytöille.

Mesaniah hymyilee ja istahtaa tuolille savimajan varjoon. Hänen olemuksessaan on jotain isoäidillistä, lempeää, mutta kunnioitettavaa. Ikä on uurtanut syvät naururypyt silmien ympärille.

– Ymmärrän kyllä, että olen tehnyt jotain todella pahaa. Se aika tuntuu unelta. En haluaisi edes kuulla silpomisesta enää, Mesaniah huokaisee.

Länsimaisen ihmisen on vaikea ymmärtää silpomista. Pokot-heimolle se on kuitenkin syvälle juurtunut kulttuurinen käytäntö, joka ulottuu kauas menneisyyteen. Usein taustalla on hyvä tahto: ympärileikkauksella vanhemmat haluavat varmistaa lapselleen hyvän elämän. Maaseudulla vain ympärileikattua naista on pidetty oikeana naisena. Aiemmin kukaan ei halunnut silpomatonta naista vaimokseen.

Pokotit eivät ole aina tienneet silpomisen haitoista. Kipujen on ajateltu olevan luonnollinen osa naiseksi tulemista. Silpomista on pidetty riittinä, joka tekee tytöstä naisen.

Mesaniah ei ole kohdannut pahoja komplikaatioita. Hän vannoo, että yksikään hänen silpomansa tyttö ei ole kuollut toimenpiteeseen.

– Ei koskaan. En yritä valehdella, sillä Jumala kuulee valheet.

Jotkut Mesaniahin tuntemat silpojat sen sijaan ovat kohdanneet ongelmia. Tyttöjä on kuollut verenvuotoon.

– Muut silpojat eivät rukoilleet ennen leikkausta. Minä rukoilin joka ikinen kerta.

Mesaniah kertoo, ettei ajatellut silpomisen hetkellä oikeastaan mitään. Se oli hänelle vain toimeentulon lähde – ei mitään muuta.

– En minä tuntenut yhtään mitään. Kyllä, nyt olen katkera. Tiedän tehneeni pahoja asioita. Onneksi silpominen tulee loppumaan, hän sanoo päättäväisesti.