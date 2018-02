Trump kohautti kehumalla väkivallasta syytettyä Valkoisen talon ex-työntekijää

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehunut perheväkivallasta syytettyä Valkoisen talon entistä työntekijää. Asiaa perjantaina kommentoinut Trump sanoi toivovansa aiemmin tällä viikolla eronneelle Rob Porterille kaikkea hyvää ja sanoi tämän tehneen työnsä hyvin. Trump myös sanoi uskovansa, että Porterilla on hieno ura edessään.

– Kuten varmasti tiedätte, hän sanoo olevansa syytön ja olen sitä mieltä, että teidän pitää muistaa se, asiaa virkahuoneessaan kommentoinut Trump jatkoi.

Henkilöstösihteerinä toiminut Porter erosi keskiviikkona sen jälkeen, kun hänen kaksi entistä vaimoaan syytti julkisesti häntä perheväkivallasta. Toinen Porterin entisistä vaimoista myös julkaisi itsestään kuvan, jossa hänellä on musta silmä. Porter on kiistänyt syytökset.

Trumpin kommentit ovat keränneet kritiikkiä demokraattien riveistä. Esimerkiksi kongressin jäsen Nydia Velazquez syytti presidentin kommenttien jälkeen Valkoista taloa "naisvihan kulttuurista".

Mediatiedot: Valkoisen talon kansliapäällikkö sanonut olevansa valmis eroamaan

New York Timesin ja CNN:n lähdetietojen tietojen mukaan kritiikin kohteeksi joutunut Valkoisen talon kansliapäällikkö John F. Kelly on ilmoittanut olevansa valmis eroamaan. New York Timesille asiaa kommentoineet kaksi viranomaislähdettä kuitenkin painottivat, ettei Kelly ole tehnyt virallista ehdotusta erostaan. Samoin kertoi myös CNN:n lähde.

Kellyä on kritisoitu hänen tavastaan hoitaa Porteriin kohdistuneet väkivaltasyytökset. Mediatietojen mukaan Kelly tiesi Porterin entisten vaimojen syytöksistä jo ennen kuin ne tulivat julkisuuteen. CNBC:n mukaan Kelly ensin kiisti tiedon, mutta myöhemmin sanoi tienneensä, että Porterin taustassa oli jotakin tutkintaa vaativaa.

Sen jälkeen, kun syytökset tulivat julki, Kelly ensin kuvaili Porteria suoraselkäiseksi ja kunnialliseksi mieheksi, BBC kertoo. Myöhemmin Kelly julkaisi tiedotteen, jossa hän sanoi olevansa järkyttynyt syytöksistä ja painotti, ettei perheväkivalta ole hyväksyttävää.

Mediatietojen mukaan Kellyn lisäksi myös Valkoisen talon neuvonantaja Donald McGahn tiesi syytöksistä jo ennen niiden julkituloa.

WP: Myös toinen Valkoisen talon työntekijä erosi väkivaltasyytösten takia

Perjantaina myös toinen Valkoisen talon työntekijä erosi väkivaltasyytösten takia. Washington Postin mukaan puheenkirjoittaja David Sorensen erosi, koska hänen entinen vaimonsa syyttää häntä fyysisestä ja henkisestä väkivallasta.

Sorensen on kiistänyt syytökset.

Sorensenin ero tuli WP:n mukaan tietoon, kun lehti valmistautui julkaisemaan artikkelin, jossa Sorensenin entinen vaimo esittää väkivaltasyytökset. Entisen vaimon mukaan hän kertoi syytöksensä myös liittovaltion poliisi FBI:lle, kun FBI teki taustatarkastusta Sorensenista. Samoin on kertonut tehneensä myös toinen Porterin entisistä vaimoista.

Valkoisen talon edustajien mukaan he saivat tiedon Sorenseniin kohdistuvista syytöksistä torstaina.