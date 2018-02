Meksiko pidätti Zetas-huumekartellin pomon

Meksikon viranomaiset kertovat pidättäneensä väkivaltaisen Zetas-huumekartellin pomon. Nimellä Z43 tunnettu Jose Maria Guizar Valencia pidätettiin torstaina Meksikon pääkaupungissa Mexico Cityssä. Viranomaisten mukaan pidätys tehtiin "käyttämättä voimaa".

Guizarista, jolla on sekä Meksikon että Yhdysvaltain kansalaisuus, on annettu useita pidätysmääräyksiä sekä Meksikossa että Yhdysvalloissa. Häntä syytetään muun muassa järjestäytyneestä rikollisuudesta, murhasta ja kidnappauksesta. Yhdysvallat on luvannut viiden miljoonan dollarin palkkion Guizarista.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Guizar perusti oman Zetas-ryhmittymänsä sen jälkeen, kun hän oli surmannut kartellin perustajan ja perustajan kaksi seuraajaa pidätettiin. Guizarin on arvioitu olevan 38-vuotias.

– Guizar Valencia on vastuussa tuhansien kokaiini- ja metamfetamiinikilojen tuonnista Yhdysvaltoihin vuosittain, ministeriön papereissa lukee.

Zetas-huumekartellia pidetään yhtenä julmimmista rikollisryhmistä Meksikossa.