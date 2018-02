Floridassa epäilty kouluampuminen – tiettävästi useita uhreja

Yhdysvalloissa Floridassa tapahtuneessa kouluampumisessa on ainakin 14 uhria, kertoo paikallinen poliisi Twitterissä . Poliisin mukaan uhreja on viety sairaalaan.

Lisäksi viranomaisten mukaan kuolonuhreja saattaa olla useita.

Epäilty ampuja on otettu kiinni.

Uutiskanava CBS:n paikallisen sivuston mukaan pelastuslaitos arvioi, että haavoittuneita saattaa olla 20–50. Myös Miami Herald -lehti kertoo, että haavoittuneita olisi yli 20.

Tapahtumien kulku on toistaiseksi vielä epäselvä. Televisiokuvista näkyi, kuinka poliisi on evakuoinut opiskelijoita koulurakennuksesta. Ihmisiä on kehotettu välttämään aluetta.

Paikalla on useita poliisipartioita sekä poliisin erikoisryhmä. Ainakin yksi uhri on viety ambulanssiin.

Paikallinen kouluviranomainen on tviitannut, että Marjory Stoneman Douglasin lukion opiskelijat ja opettajat kuulivat laukauksien kaltaista ääntä, kun koulupäivä oli lähestymässä loppuaan.

– Koulu suljettiin välittömästi, mutta opiskelijoita päästetään lähtemään nyt, kouluviranomainen tviittasi.

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump on tietoinen tapauksesta. Trump tviittasi puhuneensa tapauksesta Floridan kuvernöörin Rick Scottin kanssa. Presidentti välitti surunvalittelunsa uhreille ja heidän perheilleen.

– Yksikään lapsi, opettaja tai kukaan muukaan ei saisi tuntea oloaan turvattomaksi amerikkalaisessa koulussa, Trump sanoi Twitterissä.

Kouluampumisia keskimäärin kerran viikossa

Yhdysvalloissa on tapahtunut tämän vuoden puolella jo useita ampumisia. Asevalvontaa ajavan Everytown for Gun Safety -kansalaisjärjestön mukaan tammikuun 2013 jälkeen maassa on tapahtunut ainakin 283 kouluampumista. Keskimäärin se vastaa yhtä kouluampumista joka viikko.

Vuonna 2012 tapahtuneen Sandy Hookin verilöylyn jälkeen varotoimenpiteet ja harjoittelut kouluampumisen varalta ovat moninkertaistuneet yhdysvaltalaiskouluissa. Sandy Hookin alakoulun ampumisessa sai surmansa 20 lasta ja kuusi aikuista.