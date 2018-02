Thaimaan pääministerin timanttisydämistä kertova pop-laulu floppasi Youtubessa

Thaimaassa pääministerijulkaisema pop-kappale on osoittautunut flopiksi julkaisualustallaan Youtubessa. Ministerin musiikillisesta takaiskusta uutisoi Australian yleisradio ABC

Ystävänpäivän alla julkaistu kappale Timanttisydän on saanut Youtubessa vain 2 000 tykkäystä, mutta 38 000 negatiivista reaktiota. Paikallismedian mukaan kappaleen on kirjoittanut pääministeri Prayuth ja sen laulaa Thaimaan armeijan upseeri. Youtubessa julkaistun kuvauksen mukaan laulun tarkoitus on "rohkaista thaimaalaisia uhrauksiin maansa eteen".

Prayuth nousi pääministeriksi vuonna 2014 sen jälkeen, kun hänen johtamansa sotilasjuntta teki verettömän vallankaappauksen. Hallinnon vastustajat ovat vaatineet maahan demokraattisia vaaleja, mutta lupauksista huolimatta vaaleja on siirretty useaan otteeseen.