Lentoyhtiöt Delta ja United katkaisevat siteet Kansalliseen kivääriyhdistykseen

Yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt Delta ja United ovat liittyneet niiden yhtiöiden joukkoon, jotka katkaisevat siteensä vaikutusvaltaiseen Kansalliseen kivääriyhdistykseen (NRA). Yritykset ovat hylänneet NRA:n äskeisen Floridan kouluampumisen jälkeen.

Jo aiemmin siteensä ovat katkaisseet muun muassa autonvuokrausfirmat Alamo, Avis, Budget, Enterprise ja Hertz. Mikään yritys ei ole linkittänyt päätöstään suoraan Floridan kouluampumiseen, mutta päätökset on tehty sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa on vaadittu tehokkaampaa asekontrollia. Aselakien tiukennuksia vaativat ihmiset ovat kehottaneet samoin ajattelevia boikotoimaan NRA:n kanssa yhteistyössä toimivia yrityksiä, joiden nimiä on listattu muun muassa sosiaalisessa mediassa.

NRA:n johto on tuominnut tiukasti rajoitukset aselakeihin

Painetta on kohdistettu myös poliitikkoihin, jotka ovat ottaneet vastaan tukea NRA:lta. Yhdistys on tärkeä ja vaikutusvaltainen lobbausryhmä Yhdysvalloissa. Se tukee osavaltio- ja liittovaltiotasolla ehdokkaita, jotka sitoutuvat aseenkanto-oikeuden ehdottomuuteen.

NRA:lta miljoonatukea sai presidentinvaalikampanjaansa myös presidentti Donald Trump.

NRA:n johto on tuominnut tiukasti vaatimukset aselakeihin kohdistuvista tiukennuksista myös Floridan kouluampumisen jälkeen käydyssä keskustelussa.