Tanskan hallitus haluaa tiukempia rangaistuksia "ghetoissa" tehdyistä rikoksista

Tanskan hallitus esittää, että tietyillä alueilla tehdyistä rikoksista pitäisi antaa tiukempi rangaistus. Esitys on yksi osa pääministeriuudenvuodenpuheessaan lupaamaa "ghettosuunnitelmaa" ongelmallisista asuinalueista. Selvityksessä on 22 tällaista aluetta, kertoo Ruotsin radio . Alueita on kutsuttu "rinnakkaisyhteiskunnaksi".