Saudi-Arabia sallii naisten liittyä armeijaan

Naiset voivat hakea turvallisuusalan tehtäviin neljässä maakunnassa. Taistelutehtäviin heitä ei valita.

Hakijoiden on täytettävä 12 vaatimusta: heidän on muun muassa oltava maan kansalaisia, iältään 25–35-vuotiaita ja heillä on oltava lukion päättötodistus. Naisten mieshuoltajalla on oltava asuinpaikka samassa maakunnassa kuin tuleva työ.

Naisten hyväksyminen armeijaan on osa kruununprinssi Mohammed bin Salmanin uudistusohjelmaa, jonka tarkoitus on uudistaa maan taloutta pois sen öljyriippuvuudesta sekä kehittää "eloisaa yhteiskuntaa", kertoo Newsweek. Naisten oikeuksien parantaminen on osa ohjelmaa.

Tammikuussa naisille avattiin 140 lennonjohtajan paikkaa. Hakemuksia tuli 107 000.