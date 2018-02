Meksikon huumeparoni El Chapon turvallisuuspomo kuoli ratsiassa

Yhdysvalloissa vangittuna oleva meksikolainen huumepomo Joaquin "El Chapo" Guzman menetti tiistaina turvallisuuspomonsa Meksikossa. Meksikon puolustusministeriö kertoi tiistaina ratsiasta, joka tehtiin Sinaloan osavaltion pääkaupungissa Culiacanissa, josta Guzmanin raa'asta väkivallasta tunnettu Sinaloa-kartelli on peräisin.

Ministeriön mukaan ratsiassa puhjenneessa ammuskelussa kuoli kaksi ihmistä ja pidätettiin kolme.

Hallituslähde kertoo uutistoimisto AFP:lle, että yksi kuolleista on Luis Alfonso Murillo Acosta, joka on tunnettu Guzmanin ja tämän perheen turvallisuuspomona sekä El Chapon pojan ammattitappajana.

Lähteen mukaan Murillo Acostaa syytetään vuoden 2016 syyskuussa armeijan sotilaita kohtaan tehdystä hyökkäyksestä, jossa kuoli viisi ja haavoittui 12 sotilasta.

Meksiko luovutti viime vuoden alussa aikanaan yhtenä maailman voimakkaimpana huumepomona tunnetun El Chapon, 60, Yhdysvaltoihin. Guzman otettiin kiinni vuonna 2014, mutta hän pakeni vankilasta seuraavana vuonna. Hänet saatiin uudestaan kiinni vuoden 2016 alussa. Hän pakeni vankilasta myös 2000-luvun alussa.

Guzmanin syytetään muun muassa kuljettaneen Yhdysvaltoihin yli 200 tonnia kokaiinia.

Vangittuna oleva Guzman on aiemmin tässä kuussa kertonut New Yorkissa tuomarille, että hänellä on vaikeuksia maksaa asianajajilleen.