Italialaislehdet ennakoivat vaalituloksen johtavan vaikeuksiin

Italian parlamenttivaaleissa mikään ryhmittymä ei näytä olevan saamassa ehdotonta 316 paikan enemmistöä. Se tietää vaikeuksia hallituksen muodostamisessa.

Äänten lasku kuitenkin jatkuu edelleen, ja lopulliset tulokset saadaan maanantain aikana.

Ennusteiden mukaan eniten paikkoja parlamenttiin on saamassa ex-pääministeri Silvio Berlusconin johtama keskustaoikeistolainen koalitio.

BBC:n mukaan se olisi saamassa 248–268 paikkaa. Toiselle sijalle on ennusteen mukaan kiirinyt populistinen Viiden tähden liike, joka olisi saamassa 216–236 paikkaa.

Keskustavasemmistolaisen koalition odotetaan saavan kolmanneksi eniten ääniä ja noin 107–127 paikkaa. Vaalitulos on sille kaikkea muuta kuin toivottu.

– Meille on selvää, että tämä on räikeä ja selkeä tappio, totesi koalition Demokraattisen puolueen maatalousministeri Maurizio Martina.

Italialaislehdet povaavat tämän aamun etusivuillaan vaikeita hallitusneuvotteluita ja pitävät tilannetta sekavana.

Sanomalehti Il Tempo kertoi odotetusta vaalituloksesta kärkkäällä otsikolla “Che Bordello”, joka tarkoittaa suomeksi lähinnä rumaa sekasotkua.

Il Fatto Quotidiano -lehden etusivun otsikko oli puolestaan "Kaikki muuttuu" ja La Stampan "Di Maio voittaa, Italia on hallitsematon", viitaten Viiden tähden liikkeen johtajaan Luigi Di Maioon.

Keskustaoikeisto yksimielinen maahanmuutosta, EU:sta ei yhteistä säveltä

Keskustaoikeistolaiseen koalitioon kuuluu Berlusconin Forza Italia -puolue sekä äärioikeistolaisten Matteo Salvinin johtaman Pohjoisen liiton ja Giorgia Melonin luotsaaman Italian veljet -puolue. Liittouma on yksimielinen maahanmuutosta: se lupaa pysäyttää turvapaikanhakijoiden saapumisen meritse Italiaan ja käännyttää satojatuhansia maahan jo saapuneita. Sen sijaan muun muassa verouudistuksista ja suhteesta Euroopan unioniin puolueet eivät ole löytäneet yhtenäistä säveltä.

Vaikka keskustaoikeistolainen koalitio voittaisi vaalit, Berlusconi ei voi nousta pääministeriksi, sillä rikostuomio estää häntä hoitamasta poliittista virkaa. Berlusconi on nimennyt omaksi pääministeriehdokkaakseen Euroopan parlamentin nykyisen puhemiehen Antonio Tajanin, joka on kertonut olevansa käytettävissä.

Viiden tähden liike on puolestaan populistinen protestiliike, joka on ilmoittanut, ettei se suostu samaan hallitukseen minkään muun ryhmittymän kanssa. Ex-koomikko Beppe Grillon vuonna 2009 perustaman liikkeen polttoaineena on italialaisten pettymys ja suuttumus perinteisiä puolueita kohtaan. Liikkeen johtaja Di Maio on viime aikoina pehmentänyt liikkeen EU-kantoja ja luopunut muun muassa ajatuksista järjestää kansanäänestys Italian luopumisesta yhteisvaluutta eurosta.

Liike ajaa muun muassa perustuloa, joka on suosittu ajatus etenkin työttömyydestä ja silpputöistä kärsivien nuorten keskuudessa. Maahanmuuttokysymyksen liike ratkoisi kahdenvälisillä sopimuksilla laittomasti maahan pyrkivien siirtolaisten kotimaiden kanssa.

Keskustavasemmisto haluaa veroleikkauksia ja minimipalkat

Keskustavasemmistolainen koalitio on korostanut vaaleissa erityisesti talousasioita. Koalitio esittää muun muassa veroleikkauksia yrityksille, perheille ja köyhimmille italialaisille. Lisäksi se haluaa säätää minimipalkat ja lupailee investointeja infrastruktuuriin ja koulutukseen.

Euroopan unioniin koalitio suhtautuu myönteisesti ja tahtoo lisätä Euroopan integraatiota. Turvapaikanhakijat se haluaa jakaa EU-maiden kesken.

Keskustavasemmistolaiseen koalitioon kuuluu entisen pääministerin Matteo Renzin luotsaama Demokraattinen puolue. Koalitioon kuuluu myös esimerkiksi Eurooppa-myönteinen Più Europa.

On mahdollista, että Italia joutuu olemaan vaalien jälkeen pitkään ilman hallitusta Saksan tapaan. Asiantuntija-arvioiden mukaan voi käydä myös niin, että kasaan saadaan vain väliaikainen hallitus ja edessä ovat uudet vaalit.

Epävarmuutta tuloksesta lisää ensimmäistä kertaa käytössä oleva uusi vaalitapa, joka on sekoitus suhteellista ja enemmistövaalia. Uusi laki on rohkaissut puolueita muodostamaan vaaliliittoja.

Parlamenttivaaleja ovat varjostaneet erityisesti maahanmuuttoon ja huonoon taloustilanteeseen liittyvät pelot. Vaalien pääteemoiksi muodostuivat maahanmuutto sekä korkea nuorisotyöttömyys.