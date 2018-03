Trumpin johtava taloudellinen neuvonantaja eroaa – syynä erimielisyydet kauppapolitiikassa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin johtava taloudellinen neuvonantaja Gary Cohn eroaa hävittyään taistelun vastustamistaan tuontitulleista.

Valkoinen talo ilmoitti Cohnin eroamisesta tiistaina niukkasanaisessa tiedotteessa, jossa Cohn muun muassa sanoo, että oli kunnia palvella Yhdysvaltoja.

– Olen kiitollinen presidentille hänen annettua minulle tämän mahdollisuuden ja toivon hänelle ja hallinnolle menestystä tulevaisuudessa, Cohn sanoi BBC:n mukaan tiedotteessa.

Trump puolestaan sanoi tiedotteessa muun muassa, että Cohn teki loistavaa työtä.

Spekulaatioiden mukaan vapaakauppaa kannattava Cohn oli suuttunut Trumpin aikeista määrätä 25 ja 10 prosentin tuontitullit teräkselle ja alumiinille.

Washington Postin mukaan Cohn käytti kuukausia yrittäessään ohjata Trumpin kauppapolitiikka pois tuontitulleista ja kauppasodista, mutta joutui lopulta sekä Trumpin, kauppaministeri Wilbur Rossin että kauppaneuvonantaja Peter Navarron päihittämiksi asiassa.

– Viikkojen ajan Gary on keskustellut presidentin kanssa siitä, että hänen aikansa siirtyä pois lähestyy. Hänen lähtöpäivänsä päätetään vielä, mutta se tapahtuu lähiviikkoina, Valkoisen talon viranomainen sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Trumpin tuontitullit saaneet vastustusta

Investointipankki Goldman Sachsin entinen puheenjohtaja Cohn, 57, oli yksi Trumpin läheisimmistä tai ainakin tärkeimmistä talouspoliittisista neuvonantajista viime vuonna. Cohn muun muassa auttoi Trumpia puskemaan läpi verouudistuksen.

Trumpin ja Cohnin suhteen läheisyydestä on annettu erilaisia arvioita, mutta kaksikon välien kuitenkin arvioitiin osaltaan viilenneen Cohnin kritisoidessa presidentin reaktiota elokuun väkivaltaisuuksiin Charlottesvillessä Virginiassa. Yksi ihminen kuoli, kun äärioikeistolainen mies ajoi autolla väkijoukkoa päin. Cohn sanoi tuolloin, että hallinnon täytyy tehdä paremmin. Cohnin kerrottiin luonnostelleen erokirjeen sen jälkeen, kun Trump syytti molempia osapuolia väkivaltaisuuksista.

Cohnin ero on viimeisin käänne Trumpin kohtaamassa vastustuksessa ajamassaan kauppapolitiikassa. Cohnin lisäksi myös esimerkiksi kongressin republikaanit ovat jakaneet huolen tuonitulleista ja mahdollisesta kauppasodasta.

Trump on kuitenkin ainakin toistaiseksi ilmoittanut, ettei peräänny asiassa.

Tullien ensisijainen kohde on Kiina, mutta ajatus on raivostuttanut Yhdysvaltain kauppakumppaneja ympäri maailmaa. EU on kertonut ryhtyvänsä toimiin, jos Trump toteuttaa aikeensa. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi perjantaina, että EU suunnittelee tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille, esimerkiksi Harley-Davidson-moottoripyörille, bourbon-viskille sekä Levi's-farkuille. Trump puolestaan uhkasi lätkäistä lisää veroja Euroopasta tuotaville autoille, jos EU ryhtyy vastatoimiin.