Itä-Ghoutan pommitus jatkuu – ahdingossa olevat siviilit saaneet ruokaa avustussaattueen ansiosta

Syyrian armeija on tänään jatkanut hyökkäystään Itä-Ghoutan alueella. Eilen paikalle saapunut avustussaattue toi ruokaa piiritetyn alueen ahdingossa oleville siviileille. Arviolta lähes 950 siviiliä on saanut surmansa viime viikkojen taisteluissa, kun Syyrian hallinnon joukot ovat Venäjän tuella moukaroineet aluetta.

Syyrian hallinnon joukot ovat piirittäneet kapinallisten hallussa olevaa Itä-Ghoutaa jo vuodesta 2013. Alueen asukkailla on ollut siitä lähtien pulaa muun muassa ruuasta ja lääkkeistä. Itä-Ghoutassa asuu noin 400 000 ihmistä.

Siviilien elinolot Syyriassa ovat pahemmat kuin koskaan seitsemän vuotta jatkuneen sodan aikana, sanoi YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi eilen. Hänen mukaansa liki 70 prosenttia syyrialaisista elää äärimmäisessä köyhyydessä.

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan kertoi, että hyökkäykset sairaaloita ja muita terveydenhuollon kohteita vastaan ovat lisääntyneet alkuvuonna. Hyökkäysten kohteeksi on joutunut muun muassa 20 sairaalaa ja kaksi ambulanssiasemaa. WHO vaatikin kaikkia osapuolia Syyriassa lopettamaan heti hyökkäykset sairaaloita ja niiden henkilökuntaa sekä avustustyöntekijöitä vastaan.