Ainakin kaksi kuollut helikopteriturmassa Manhattanilla

Yhdysvalloissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut helikopteriturmassa New Yorkin Manhattanilla. New Yorkin pormestarin tiedottaja kertoo Twitterissä, että helikopteri syöksyi East River -jokeen. Neljä ihmistä saatiin pelastettua, mutta kolme heistä taistelee sairaalassa hengestään.

Palomestari Daniel Nigron mukaan kopterin lentäjä onnistui vapautumaan turvavöistään itse ja pelastui. Kaikki viisi matkustajaa jäivät jumiin kopteriin, kunnes pelastussukeltajat pelastivat heidät. Vesi oli jäätävän kylmää ja virtaukset olivat joessa voimakkaita. Yhdysvaltojen ilmailulaitos FAA kertoi Twitterissä kopterin olleen tyyppiä Eurocopter AS350 ja sanoi Yhdysvaltojen onnettomuustutkintakeskuksen NTSB:n selvittävän onnettomuuden syyn. Kopterin omistaa matkailijoille helikopterinähtävyyskierroksia järjestävä Liberty. Poliisipäällikkö James O'Neill kertoo, että koneen oli vuokrannut käyttöönsä joukko valokuvaajia.