Britannian May: Venäjällä huomisiltaan asti aikaa selittää ex-agentin murhayritys

Britannian pääministeri Theresa Mayn mukaan Venäjä on erittäin todennäköisesti entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkytyksen takana.

Mayn mukaan Venäjällä on huomisiltaan asti aikaa selittää, miten Venäjällä sotilaskäyttöön valmistettu hermomyrkky päätyi Britanniaan.

– Tämä on joko Venäjän suora hyökkäys Britanniaa vastaan tai sitten Venäjä on menettänyt mahdollisesti katastrofaalisesti vahingoittavan hermomyrkyn hallinnastaan ja se on joutunut jonkun muun tahon käsiin, May sanoo puhuessaan Britannian parlamentille.

– Tämä murhayritys ei ollut rikos vain Skripaleja kohtaan vaan Britanniaa kohtaan. Se vaaransi viattomien siviilien hengen, mitä Britannia ei voi hyväksyä maaperällään.

Britannia päättää mahdollisista toimista Venäjää vastaan saatuaan tältä selityksen.

– Jos emme saa uskottavaa selitystä, pidämme tätä laittomana väkivallantekona, May sanoi.

– Meidän täytyy olla valmiita mittavampiin vastatoimiin, lisäsi May todettuaan, että Britannia tukee jo Venäjän-vastaisia pakotteita.

Venäjän ulkoministeriö kutsuu Mayn puhetta tuoreeltaan sirkukseksi. Asiaa kommentoi Venäjän ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova.

"Emme saa antaa spekulaatioiden johdattaa meitä"

May kiitti puheessaan Salisburyn asukkaita, jotka ovat auttaneet poliiseja tutkinnoissaan. May myös painotti jälleen, että hän haluaa tuoda oikeuden eteen ne tahot, jotka ovat Skripalin ja tämän tyttären myrkytyksen takana.

– Emme kuitenkaan saa antaa spekulaatioiden johdattaa meitä vaan todisteiden. Siksi poliiseille on annettu kunnolla tilaa tutkia tätä tapausta. Sadat poliisit ovat tutkineet jokaista johtolankaa löytääkseen tämän teon takana olevat tahot, May sanoi.

– Kenenkään Britanniassa ei pitäisi joutua tällaisen hyökkäyksen uhriksi, varsinkaan kemiallisilla aseilla tehdyn hyökkäyksen kohteeksi, sanoi puolestaan työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn.

Myös Corbyn painotti, että Britannian pitää saada tapauksesta lisää todisteita sekä Venäjältä selonteko tapahtumista.

– Meidän täytyy yrittää saada vahva keskusteluyhteys Venäjän kanssa koskien kaikkia maidemme erimielisyyksiä. Emme voi vain katkaista keskusteluyhteyttä, antaa jännitteiden kasvaa ja muuttua mahdollisesti vaarallisemmiksi, Corbyn totesi.