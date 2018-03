Trump antoi potkut ulkoministeri Tillersonille, Tillerson ei itsekään tiedä syytä

Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson jättää tehtävänsä, ja hänet korvaa keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Mike Pompeo.

– Mike Pompeosta, CIA:n johtajasta, tulee uusi ulkoministerimme. Hän tulee tekemään fantastista työtä. Kiitos Rex Tillersonille hänen palveluksistaan, presidentti Donald Trump kirjoitti Twitterissä.

Pompeon korvaa nykyinen CIA:n apulaisjohtaja Gina Haspel, josta samalla tulee ensimmäinen nainen keskustiedustelupalvelun johdossa.

Washington Postin mukaan Trump pyysi Tillersonia väistymään syrjään perjantaina, minkä jälkeen ulkoministeri keskeytti Afrikan-matkansa ja palasi kotiin.

Tillerson ja Trump eivät keskustelleet asiasta ennen erottamista. Ulkoministerin esikunnan mukaan Tillerson ei itsekään tiedä syytä potkuihinsa.

– Haluan kiittää Rex Tillersonia hänen palveluksistaan. Paljon on saavutettu 14 viime kuukauden aikana. Haluan toivottaa hänelle ja hänen perheelleen hyvää jatkoa, Trump sanoi.

Trump ja Tilllerson ovat olleet napit vastakkain jo pitkään. Trumpin mukaan Tillerson on liian perinteinen ajattelussaan. Presidentti halusi vaihtaa ulkoministerin ennen kuin tulevaisuudessa häämöttävät neuvottelut Pohjois-Korean kanssa alkavat.

Tillersonin potkuista oli huhuttu jo pitkään, ja sekä Trump että Tillerson olivat kiistäneet huhut.

Tillerson edusti Trumpin hallinnossa muun muassa puolustusministeri James Mattisin kanssa niin sanottuja aikuisia, jotka pyrkivät ja toisinaan ilmeisesti onnistuivatkin hillitsemään Trumpin päättömimpiä impulsseja.

Upin Aaltola: Tillersonin potkuissa yllätti lähinnä ajoitus

Tillersonin saamat potkut Yhdysvaltojen ulkoministerin paikalta eivät tulleet suurena yllätyksenä muuten kuin ajankohdan puolesta, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Aaltola sanoi STT:lle, että Tillersonin asettuminen eri linjoille Trumpin kanssa useissa kysymyksissä ennakoi, että ura ministeriön johdossa ei jatkuisi. Vaihtuvuus Yhdysvaltojen johdossa on ollut Trumpin kaudella suurta, mutta presidenttiä tilanne näyttää miellyttävän.

– Trump pitää siitä, että kaikki ovat vähän varpaillaan sen suhteen, että milloin joutuu epäsuosioon. Hänellä on erilaisia klikkejä Valkoisessa talossa, jotka kilpailevat keskenään.

Tillerson oli ennen ministerinpestiään tehnyt uransa öljy-yhtiö Exxon Mobilin johdossa. Aaltolan mukaan hänet laskettiin Trumpin hallinnossa "aikuisten" joukkoon.

– Hänen tehtäväkseen jäi näköjään vain ulkoministeriön saneeraus.

Ulkoministeriön resursseja on Trumpin aikana supistettu rajusti ja monia keskeisiä virkoja on yhä täyttämättä.

Linjaero ulkoministerin ja presidentin välillä tuli esille muun muassa kommenteissa koskien Britannian ja Venäjän kiistaa ex-agentti Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkytystä. Tillerson asettui suorapuheisesti tukemaan pääministeri Theresa Mayta ja tämän arviota, että Venäjä oli iskun takana. Valkoinen talo taas varoi syyttämästä Venäjää suoraan.

Myös Pohjois-Korean suhteen on ollut eroja. Trump on saattanut haluta omaa linjaansa kuuliaisesti seuraavat tahot hoitamaan tulevia neuvotteluja, Aaltola sanoi.

Jo viime vuonna uutisoitiin, että Tillerson olisi nimittänyt Trumpia "ääliöksi". Tillerson ei koskaan kiistänyt tietoa.

"Lojaalimpi Trumpin kannattaja"

Uudeksi ulkoministeriksi nouseva Pompeo on Aaltolan mukaan Tillersonia lojaalimpi Trumpin kannattaja.

Pompeo on tehnyt uransa tiedustelualalla, joten hän on hyvin perillä myös ulkopoliittisista asioista. Hänellä on myös ollut erimielisyyksiä Trumpin kanssa, mutta ei yhtä näkyviä kuin bisnestaustaisella Tillersonilla.

– Uusikin ulkoministeri kuuluu niin sanottujen aikuisten joukkoon, joilla on kokemusta turvallisuuteen liittyvistä asioista pitkältä ajalta.