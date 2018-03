Britannia suunnittelee vastatoimia entisen kaksoisagentin myrkytykselle

Britannian pääministeri Theresa May varoitti tiistaina, että maa harkitsee laajoja kostotoimia Venäjää vastaan, jos päätyy pitämään Venäjää vastuullisena entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkyttämisestä. May kertoi ilmoittavansa toimista keskiviikkona kansallisen turvallisuusneuvoston kokouksen jälkeen.

May piti tiistaina varsin todennäköisenä, että Venäjä oli murhayrityksen takana. Hän antoi Venäjälle puoleenyöhön asti aikaa vastata syytöksiin. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kiisti Venäjän syyllisyyden ja ilmoitti heti, ettei maa aio vastata mitään.

Hän kuitenkin kertoi Venäjän olevan valmis yhteistyöhön myrkytyksen tutkimisessa, mutta valitti, että Britannia ei ollut antanut venäläisille pääsyä tapauksen hermomyrkkynäytteisiin.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikaisen mukaan on selvää, että Britannian ja Venäjän jo entuudestaan huonot suhteet jäähtyivät entisestään tuoreen myrkytystapauksen vuoksi.

– Jo aikaisempi (agentti Aleksandr) Litvinenkon tapaus huononsi Britannian ja Venäjän välejä pysyvämmin, Tiilikainen sanoi STT:lle.

Koston kierre saattaa uhata

Britannian mahdollisina kostotoimina pidettiin muun muassa kyberhyökkäystä, ihmisoikeusloukkauksista epäiltyjen venäläisten varojen jäädyttämistä ja venäläisdiplomaattien karkottamista.

Lisäksi Britannia pohti Venäjän valtiollisen RT-tv-kanavan lähetyslupien perumista.

Näistä kaikki johtaisivat todennäköisesti Venäjän vastatoimiin. Heti tiistaina Venäjä uhkasi kieltää kaikkien britannialaisten tiedotusvälineiden toiminnan Venäjällä, jos RT:n lupiin puututaan.

Britannian ulkoministeri Boris Johnson ehti väläyttää myös Venäjällä ensi kesänä järjestettävien jalkapallon MM-kisojen boikotointia, mutta veti sanansa pikaisesti takaisin.

Omien toimiensa lisäksi Britannia saattaa esittää yhteistoimia EU:n tai sotilasliitto Naton kanssa. Tiilikaisen mukaan Britannia tuskin tulee vetoamaan EU:n yhteistä avunantoa koskeviin artikloihin.

Muistakin EU:n yhteisistä vastatoimista sopiminen voi olla hankalaa, arvioi Lontoon King's Collegen Venäjän-instituutin johtaja Sam Greene.

– Mielipiteet Euroopassa ovat jo nyt hyvin jakautuneita, Greene kommentoi uutistoimisto AFP:lle.

Hermomyrkkyä auton ilmastointiin

Skripal, 66, ja hänen tyttärensä, 33, löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta runsas viikko sitten. He olivat tiistaina yhä kriittisessä tilassa.

Novitshok-hermomyrkyn kehittämiseen osallistunut ja sittemmin Yhdysvaltoihin muuttanut Vil Mirzajanov piti heidän tilaansa toivottomana.

– He ovat mennyttä. Vaikka he jäisivätkin henkiin, he eivät toivu.

Kaikkiaan 38:aa ihmistä oli tiistai-iltaan mennessä hoidettu myrkyn vuoksi. Heistä 34 on päässyt pois sairaalasta.

BBC:n mukaan myrkytystapauksen tutkijat uskovat nyt, että Skripal tyttärineen myrkytettiin ujuttamalla hermomyrkkyä jauheena Skripalin auton ilmastointijärjestelmään.

Britannian sisäministeri Amber Rudd kertoi tiistaina poliisin ja tiedustelupalveluiden tutkivan uudestaan 14:n Britanniassa olleen ihmisen kuolemat, joilla saattaa olla yhteys Venäjään.

Korjattu klo 20.30: May piti tiistaina varsin todennäköisenä, että Venäjä oli murhayrityksen takana (ei murhan). Lisäksi korjattu kielivirheitä.