Merkel valittiin neljännelle kaudelle Saksan liittokansleriksi

Angela Merkel on valittu neljännelle kaudelle Saksan liittokansleriksi. Hänet valittiin liittopäivillä äänin 364–315. Yhdeksän edustajaa pidättyi äänestyksestä.

Liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier nimittää Merkelin virallisesti liittokansleriksi iltapäivällä sen jälkeen kun Merkel on vannonut virkavalansa.

Saksa on ollut ilman hallitusta syyskuun vaaleista lähtien. Merkel on luvannut, että uusi koalitiohallitus aloittaa työnteon ripeästi ja toimii Eurooppa-myönteisesti. Hän on peräänkuuluttanut EU:n suunnannäyttäjiksi vahvaa Saksaa ja Ranskaa.

Syksyn vaalien jälkeen näytti pitkään siltä, että sosiaalidemokraattien SPD on jäämässä Saksassa oppositioon. Puolue kuitenkin pyörsi päätöksensä ja lähti neuvottelupöytään, kun kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n hallitusneuvottelut olivat kariutuneet.

Saksan valtapuolueiden vaikeuksista on hyötynyt erityisesti oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue.