Turkin joukot ovat vallanneet pohjoissyyrialaisen Afrinin kaupungin kurditaistelijoilta, kertoo uutistoimisto AFP. Kaupungin hallinnasta on viime päivinä käyty verisiä taisteluja.

Afrinissa olevat AFP:n toimittajat kertovat, että rakennusten katoilla liehuvat Turkin ja sitä tukevien syyrialaisten kapinallisryhmien liput. Afrinia hallinneita kurdien YPG:n taistelijoita ei näy ja taistelut kaupungissa näyttävät hiljenneen.

Aiemmin tänään Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi, että kaupungin keskusta on täysin Turkin joukkojen tukemien syyrialaiskapinallisten hallussa.

– Nyt siellä liehuvat Turkin liput! Nyt siellä liehuvat Vapaan Syyrian armeijan liput, Erdogan hehkutti viitaten Turkin kanssa taistelevaan FSA-kapinallisryhmään.

Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö arvioi Turkin ja sen liittolaisjoukkojen vallanneen Afrinista yli puolet.

Turkki on viimeisten kahden kuukauden aikana hyökännyt voimalla YPG:tä vastaan yhdessä syyrialaiskapinallisten kanssa. Turkki pitää YPG:tä terroristijärjestönä, joka kytkeytyy Kurdistanin työnväenpuolueeseen PKK:hon. Turkki on taistellut vuosikymmenet PKK:ta vastaan omilla kurdialueillaan, ja haluaa YPG:n joukot pois rajojensa läheisyydestä.

Taistelut ovat ajaneet suurimman osan Afrinin kaupungin asukkaista pakoon. Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan kaupungista on keskiviikosta lähtien paennut yli 200 000 siviiliä.

Kaikkiaan tammikuussa alkaneessa hyökkäyksessä on järjestön mukaan kuollut yli 1 500 kurditaistelijaa ja yli 400 turkkilaisten rinnalla taistelevaa syyrialaiskapinallista. Turkin asevoimat on kertonut, että viitisenkymmentä sen sotilasta on saanut surmansa hyökkäyksessä.