Ulkoministeriö: Helsingin neuvotteluissa ei pohjusteta Trumpin ja Kimin tapaamista

Suomen ulkoministeriön mukaan Helsingissä käytävissä Pohjois-Korea-keskusteluissa ei millään tavalla pohjusteta mahdollista tapaamista Yhdysvaltojen presidentin ja Pohjois-Korean johtajan välillä.

– Tällä tapaamisella, mitä täällä ollaan järjestämässä, ei pohjusteta millään tavalla esimerkiksi mahdollisen huippukokouksen asioita, Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa keskusteluilla ei ole myöskään mitään yhtymäkohtaa Ruotsissa käytyihin keskusteluihin.

– Tämä on tämmöinen ihan oma akateemisen tason prosessinsa, joka on ollut jo muutaman vuoden jo käynnissä.

Ulkoministeriö ei voi kommentoida tapaamisen aiheita, osallistujia tai aikataulua. Mahdollinen tiedottaminen on varsinaisten järjestäjien päätettävissä.

Keskusteluihin osallistuu Lähdevirran mukaan akateemisen puolen edustajia.

– Voin sanoa, että Yhdysvaltojen puolelta ei ole virassa olevia virkamiehiä, diplomaatteja tai muita, Lähdevirta sanoo.

"Ehkä meille on syntynyt hyvä maine"

Lähdevirran mukaan Suomi on päätynyt "fasilitoimaan" tapaamista vuosien varrella täällä käytyjen aiempien keskustelujen myötä.

– Suomessa on käyty vuosien varrella kaikenlaisia keskusteluita, ja ehkä meille on tässä syntynyt hyvä maine, jonka takia meidänkin puoleemme on sitten käännytty. Meidän näkökulmastamme kaikki semmoinen, millä voidaan eri osapuolten välistä luottamusta jotenkin lisätä, on hyödyllistä, Lähdevirta sanoo.

Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n mukaan Helsingissä käytävissä neuvotteluissa keskustellaan ydinaseista. CNN on saanut tiedon Etelä-Korean ulkoministeriöstä.

Pohjoiskorealaiset tapaavat tiettävästi Etelä-Korean edustajia ja Yhdysvaltojen entisen Etelä-Korean-lähettilään Kathleen Stephensin.

Etelä-Korean ulkoministeriö on kertonut CNN:lle, että Etelä-Korean puolelta keskusteluihin osallistuu entisiä virkamiehiä sekä yksityisen sektorin asiantuntijoita.