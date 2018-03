Katalonian määrä äänestää uudesta johtajasta tänään – syrjäytetty johtaja Puigdemont tänään Suomeen

Katalonian alueparlamentin on määrä äänestää tänään uudesta ehdokkaasta aluejohtajaksi, kertoo uutistoimisto AFP. Asiasta toimittajille myöhään keskiviikkona kertoneen alueparlamentin puhemies Roger Torrentin mukaan hän ehdottaa parlamentille, että ehdolle aluejohtajaksi valitaan Jordi Turull.

Riskinä kuitenkin on, että Turullin osallisuus Katalonian itsenäisyyspyrkimyksissä estää häntä toimimaan virassa. Katalonian aluehallituksen tiedottajana aiemmin toiminut Turull sai vain joitakin tunteja ennen Torrentin ilmoitusta määräyksen saapua oikeuden eteen perjantaina.

Espanjan korkein on kutsunut Turullin lisäksi useita muita separatistijohtajia kuulemaan, mistä heitä syytetään.

Ongelmia löytää uusi johtaja

Katalonian separatistipuolueet saivat joulukuussa äänienemmistön itsehallintoalueen aluevaaleissa, mutta niillä on ollut ongelmia löytää ehdokas aluejohtajaksi

Katalonian syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont luopui ehdokkuudesta tehtävään maaliskuun alussa. Puigdemont kertoi tuolloin, että hänen seuraajakseen on ehdolla separatistijohtajiin lukeutuva Jordi Sanchez. Eilen ilmoitettiin, ettei Sanchez asetu ehdolle.

Itsenäisyyttä ajavaa ANC-kansalaisjärjestöä johtava Sanchez on vangittuna Madridissa kansankiihotuksesta epäiltynä. Puigdemontista oli puolestaan voimassa aiemmin eurooppalainen pidätysmääräys, mutta se on sittemmin kumottu. Hän saapuu tänään vierailulle Suomeen. Turull on taas saanut pysyä vapaalla jalalla takuita vastaan.

Espanjan ja Katalonian poliittinen kriisi on jatkunut jo kuukausia.

Puigdemont pitää ajankohtauskatsauksen

Tänään Suomeen saapuvan Puigdemontin vierailu kestää kaksi päivää. Puigdemont tulee eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraaksi ja pitää ajankohtaiskatsauksen Katalonian tilanteesta Pikkuparlamentin kansalaisinfossa iltapäivällä.