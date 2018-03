Kolme lasta ja yksi aikuinen kuollut ostoskeskuspalossa Siperiassa – paloa sammuttamassa useita kymmeniä palomiehiä

Venäjällä Siperiassa kolme lasta ja yksi aikuinen on kuollut kauppakeskuksen palossa, kertoo Venäjän tutkintakomitea. Lisäksi 26 ihmistä on loukkaantunut.

Tulipalo sattui Kemerovon kaupungissa Keski-Siperiassa. Palon alkaessa lapset ja aikuinen olivat ostoskeskuksen leikkihuoneessa, kertoo uutistoimisto Interfax.

Rakennuksesta on evakuoitu kymmeniä ihmisiä, ja lisäksi palavan rakennuksen läheltä on siirretty pois ajoneuvoja. Poliisi on eristänyt alueen. Paloa on sammuttamassa 60 palomiestä, kertoo uutiskanava Sputnik.

Videokuvissa näkyy, että palo oli levinnyt laajalle, ja että ilmaan nousee paksua valkoista ja mustaa savua.

Palon syttymissyy ei ole vielä selvillä, mutta tutkintakomitea kertoo aloittaneensa rikostutkinnan asiassa.