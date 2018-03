Nyt on tehty komea video Lauri Markkasesta! - pohjana fanipiirustukset

Olkoonkin, että video on käytännössä Spriten mainos. Mutta kuinkas usein suomalainen koripalloilija on limujätin kampanjakasvoksi isolla kirkolla päätynyt, voitaneen kysyä.

Jos twiitti ei näy, juttu myös täällä.

Earlier, we teamed up with @Sprite to put together 100s of illustrations from #BullsNation to animate one of Lauri's dunks.



Send us a screenshot from the video of Lauri as an astronaut for your chance to win a pair of tickets to an upcoming game! pic.twitter.com/xdCpV1NrX8