Nato karkottaa seitsemän venäläisdiplomaattia – Stoltenberg: Venäjällä vähemmän mahdollisuuksia tiedustelutyöhön

Sotilasliitto Nato karkottaa Britannian hermomyrkkyiskun takia seitsemän venäläistä diplomaattia ja lisäksi epää kolmen muun akkreditoinnin. Asiasta kertoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tiistaina.

Tämän jälkeen Venäjälle jää Nato-edustustoonsa 20 henkeä entisen 30:n sijaan.

Karkotukset ovat Stoltenbergin mukaan selkeä viesti Venäjälle, että sen käyttäytymistä on mahdoton hyväksyä ja että käytöksellä on seurauksia.

– Toimemme heijastavat myös liittolaisten vakavaa huolta turvallisuudesta. Ne ovat myös osa koordinoituja kansainvälisiä pyrkimyksiä vastata Venäjän käyttäytymiseen.

Stoltenbergin mukaan Venäjä on aliarvioinut Nato-liittolaisten yhtenäisyyttä. Hänen mukaansa karkotuksilla on myös tärkeä vaikutus Venäjän operaatioihin.

– Käytännön seuraus on, että Venäjällä on vähemmän mahdollisuuksia tiedustelutyöhön Nato-maissa ja niissä (muissa) maissa, joista heitä on karkotettu, Stoltenberg lisäsi.

Stoltenberg kuitenkin huomautti, etteivät karkotukset muuta Naton Venäjä-politiikkaa. Työ jatkuu kahdella raiteella, joista toisen muodostaa Naton voimakas puolustus ja toisen avoimuus dialogiin Venäjän kanssa.

Naton ja Venäjän välit ovat olleet jo ennestään aallonpohjassa siitä lähtien, kun Venäjä liitti itseensä Ukrainan Krimin. Välejä ei ole parantanut myöskään Venäjän rooli Ukrainan ja Syyrian konflikteissa.