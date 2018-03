Turkki torjui Ranskan ehdotuksen sovittelusta Turkin ja kurditaistelijoiden välillä

Turkki ampui perjantaina alas Ranskan presidentin ehdotuksen toimia keskustelun avaajana Turkin ja Syyrian kurditaistelijoiden välillä.

– Vastustamme kaikkia pyrkimyksiä edistää "dialogia", "kontaktia" tai "sovittelua" Turkin ja terroristiorganisaatioiden välillä, Turkin presidentin edustaja Ibrahim Kalin kirjoitti Twitterissä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi torstaina toivovansa, että keskusteluyhteys Turkin sekä Syyrian kurdi- ja arabitaistelijoiden SDF-liittouman kanssa voitaisiin avata Ranskan ja kansainvälisen yhteisön avulla.

Turkin joukot valtasivat aiemmin tässä kuussa pohjoissyyrialaisen Afrinin kaupungin kurditaistelijoilta. Kaupunkia hallitsivat YPG-joukkojen taistelijat, jotka ovat osa SDF-liittoumaa.

Turkki pitää YPG:tä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kytköksissä olevana terroristijärjestönä.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Syyrian Afrinista on paennut jo 250 000 ihmistä. Lisäksi siviileitä on kuollut kymmenittäin ja kurditaistelijoita on kuollut noin 1 500.