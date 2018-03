Venäjä karkottaa Suomen Moskovan-suurlähetystössä työskentelevän diplomaatin. Suomen ulkoministeriön mukaan Venäjän päätös ei liity kyseisen suomalaisdiplomaatin toimintaan.

Diplomaatin on poistuttava Venäjältä kahden viikon kuluessa.

Venäjä aloitti tänään EU-maihin kohdistuvat vastatoimet venäläisdiplomaattien karkotuksille. Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä karkottaa muun muassa kaksi hollantilaista diplomaattia.

– Kaksi kollegaani jättää Moskovan, Hollannin suurlähettiläs Renee Jones-Bos kertoi Tassille ja lisäsi, että suurlähetystö pysyy kaupungissa.

Latvian ulkoministeriön edustaja puolestaan kertoi BNS:n mukaan, että Venäjä karkottaa latvialaisen diplomaatin. Diplomaatin pitää poistua maasta 6. huhtikuuta mennessä.

Venäjä on kutsunut venäläisdiplomaattien karkotuksia tehneiden maiden suurlähettiläitä Venäjän ulkoministeriöön Moskovassa. Lähettiläille annetaan nootti ja heitä informoidaan Venäjän vastatoimista, tiedotti Venäjän ulkoministeriö tänään. Uutistoimisto AFP:n mukaan yhdeksän EU-maan lähettiläät ovat saaneet kutsun.

AFP:n valokuvaajan mukaan iltapäivällä ulkoministeriöön ovat saapuneet seuraavien EU-maiden suurlähettiläät: Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Latvia, Liettua, Puola, Tshekki ja Slovakia. Lisäksi hänen mukaansa ministeriöön saapui myös joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden lähettiläitä.

Myös Tanskan suurlähettiläs on saanut kutsun saapua tapaamiseen Venäjän ulkoministeriöön tänään, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR.

Venäjä: Britannian vähennettävä diplomaattien määrää

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti tänään, että Britannian on vähennettävä Moskovassa olevien diplomaattiensa lukumäärää samalle tasolle kuin Venäjällä on Lontoossa, kertoi uutistoimisto AP. Venäjän mukaan Britannialla on kuukausi aikaa vähentää diplomaattista läsnäoloaan maassa. Britannia karkotti kuun puolivälissä 23 venäläistä diplomaattia, ja Venäjä vastasi pian samalla mitalla.

Eilen Venäjä ilmoitti karkottavansa 60 yhdysvaltalaista diplomaattia vastatoimena Yhdysvaltain vastaavan suuruiselle venäläisdiplomaattien karkotuspäätökselle. Venäjän odotetaan ryhtyvän vastatoimiin muitakin maita kohtaan, jotka ovat karkottaneet venäläisiä diplomaatteja.

Taustalla kiistassa on entisen venäläisvakoojan ja tämän tyttären murhayritys Britanniassa aiemmin maaliskuussa, mikä on johtanut jo yli 150 venäläisen diplomaatin karkottamiseen eri maista ympäri maailman.