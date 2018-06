Sherlock Holmesina hurmannut Benedict Cumberbatch on nyt myös tosielämän sankari - keskeytti ryöstön Lontoossa

Tapahtumasta tekee entistä oudomman se, että ryöstöyritys tapahtui Baker Streetin tuntumassa. Fiktiivinen yksityisetsivä Sherlock Holmes asuu juuri tuolla kadulla.

Cumberbatch oli ollut vaimonsa kanssa Uber-taksikyydissä, kun hän oli huomannut että joukko ryöstäjiä on pyörälähetin kimpussa.

Cumberbatch ja Uber-kuski häätivät ryöstäjät tiehensä. Uber-kuskin mukaan ryöstäjät laittoivat aluksi kampoihin, mutta kun he tajusivat kuka heillä on vastassa, pakenivat he paikalta.

Cumberbatch itse kommentoi tapahtunutta sanomalla, että tilanteeseen oli puututtava.

Newsweekin uutinen aiheesta täällä.