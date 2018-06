Guatemalassa lähes 200 ihmistä on kateissa tulivuorenpurkauksen takia

Purkautunut liki 3 800 metrin korkuinen Fuego on hyvin aktiivinen tulivuori. Se purkautui jo kerran aiemmin tänä vuonna. LEHTIKUVA/AFP

Guatemalassa Keski-Amerikassa lähes 200 ihmistä on edelleen kateissa sunnuntaisen tulivuorenpurkauksen takia, viranomaiset kertovat. Fuego-tulivuoren purkauksessa on kuollut tähän mennessä 73 ihmistä. Kuolonuhrien joukossa on myös lapsia.