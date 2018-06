Espanjan uusi hallitus on vannonut virkavalansa tänään.

Hallituksen ministereistä 11 on naisia, mikä on ennätysmäärä. Lukema on Euroopan korkein. Uusi hallinto nimesikin yhdeksi päätavoitteekseen tasa-arvon edistämisen Espanjassa.

Sosialistien pääministeri Pedro Sanchez valittiin pääministeriksi viime viikolla, kun korruptioskandaali kaatoi konservatiivien johtaman hallinnon.

Sanchez johtaa vähemmistöhallintoa, sillä sosialisteilla on vain 84 paikkaa 350 hengen parlamentissa.