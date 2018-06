Trump ja Japanin Abe toivovat normaaleja suhteita Pohjois-Koreaan

Japanin pääministeri Shinzo Abe on valmis keskustelemaan suoraan Pohjois-Korean kanssa parantaakseen maiden välejä. Abe kertoi kannastaan Washingtonissa yhteisessä tiedotustilaisuudessa presidentti Donald Trumpin kanssa.

Abe toivoo, että Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välinen huippukokous ensi viikolla antaa vastauksia siihen, mitä Pohjois-Korean sieppaamille japanilaisille on tapahtunut. Pohjois-Korea sieppasi japanilaisia 70- ja 80-luvuilla, ja asia on hiertänyt maiden välejä jo pitkään. Trump on luvannut ottaa asian esille tapaamisessaan Kimin kanssa.

Abe myös korosti, että Japani edelleen tavoittelee aitoa rauhaa Kaakkois-Aasiaan ja kiitteli vuolaasti Trumpia siitä, että tapaaminen Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä viimein järjestyy.

Trump lähtee tapaamiseen Singaporeen kovin odotuksin. Hän kertoi olevansa valmis jättämään neuvottelut Kimin kanssa kesken, jos ne eivät etene toivotulla tavalla. Presidentti kuitenkin uskoo, että myös Pohjois-Korea näkee tapaamisen tuomat mahdollisuudet. Samoin Abe sanoi pitävänsä Pohjois-Korean tulevaisuutta valoisana, jos se ymmärtää yhteistyön arvon.

Trump kuvaili Kimiltä aiemmin saamaansa kirjettä toimittajille mukavaksi ja lämpimäksi tervehdykseksi ja lupasi selvittää, saisiko hän luvan julkaista sen.

Pohjois-Korean lisäksi Trump ja Abe olivat keskustelleet maiden kauppasuhteista. Trumpin mukaan Abe oli luvannut lisää japanilaisia investointeja Yhdysvaltoihin.