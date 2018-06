Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoo, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on henkilökohtaisesti ilmoittanut hänelle Pohjois-Korean olevan valmis luopumaan ydinasearsenaalistaan.

Pompeon mukaan Kim on sanonut ymmärtävänsä, että nykyinen malli ei toimi.

Pompeo on Yhdysvaltain korkea-arvoisin virkamies, joka on tavannut Pohjois-Korean johtajan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä tavata Kim 12. kesäkuuta Singaporessa. Tarkoituksena on painostaa Pohjois-Koreaa lopettamaan ydinaseohjelmansa.