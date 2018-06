Hän oli kuollessaan 61-vuotias.

CNN:n mukaan Bourdain oli kuvaamassa Parts Unknown -televisio-ohjelmaa Ranskassa. Jutun mukaan Bourdain löydettiin elottomana hotellihuoneestaan perjantaina.

CNN statement regarding the death of our friend and colleague, Anthony Bourdain: pic.twitter.com/MR1S5fP16o